Canicule : sept départements du sud de la France placés en vigilance orange

Météo-France place sept départements du sud de la France en vigilance orange canicule, avec des températures atteignant jusqu'à 40 °C. Ce phénomène, atypique pour septembre, s'accompagne de nuits chaudes, rendant la récupération difficile pour les plus vulnérables. Un rafraîchissement est attendu dès lundi, marquant la fin de cet épisode caniculaire.

Le sud de la France n’en a pas fini avec la chaleur. Ce samedi 5 septembre, sept départements sont désormais placés en vigilance orange « canicule » par Météo-France, alors qu’un épisode de fortes températures frappe une partie du pays depuis plusieurs jours. Le Vaucluse a rejoint à midi l’Ardèche, l’Aude, la Drôme, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, déjà concernés depuis vendredi.

La situation est d’autant plus remarquable que cette vague de chaleur intervient au début du mois de septembre. Météo-France évoque des températures « inédites pour un mois de septembre » dans plusieurs secteurs, notamment autour de la Méditerranée, mais également dans le Sud-Ouest et les Alpes. Une anomalie qui prolonge une tendance devenue familière ces dernières années : les épisodes de chaleur ne se limitent plus aux mois traditionnellement les plus chauds et peuvent désormais se manifester jusque dans l’arrière-saison.

Des nuits particulièrement chaudes avant le retour de la fraîcheur

La chaleur se fait également sentir dès le début de journée. À 5 heures samedi matin, le thermomètre affichait près de 30 °C à Perpignan et 26 °C à Narbonne. Des températures nocturnes élevées qui renforcent la difficulté à récupérer, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Dans l’après-midi, le Sud-Ouest doit connaître une légère baisse par rapport aux niveaux de vendredi, mais le Languedoc et la vallée du Rhône resteront sous une forte chaleur, avec généralement 36 à 38 °C et, localement, jusqu’à 39 ou 40 °C dans l’intérieur du Languedoc.

Le pic de cet épisode n’est donc pas encore totalement derrière nous. La journée de dimanche devrait rester très chaude dans les régions concernées, avant l’arrivée d’un changement de temps à partir de lundi. Le rafraîchissement progressera par l’ouest, offrant enfin une sortie de cet épisode caniculaire. Au nord du pays, le contraste est déjà marqué : les températures devraient rester sous les 35 °C durant l’ensemble du week-end.

Au-delà des chiffres, cette séquence illustre surtout la difficulté croissante à considérer septembre comme un véritable basculement vers des températures plus tempérées. Pour les chaînes d’information et les médias généralistes, ces épisodes constituent désormais des rendez-vous réguliers, avec un enjeu double : informer rapidement sur les niveaux de vigilance et expliquer leur caractère inhabituel. Dans le sud, le week-end s’annonce donc encore étouffant, mais la baisse des températures attendue dès lundi devrait progressivement mettre fin à cette nouvelle parenthèse estivale.