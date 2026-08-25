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Tornade dans l’Aude : au moins 41 blessés et 300 habitations touchées

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Tornade dans l'Aude : au moins 41 blessés et 300 habitations touchées
Tornade dans l'Aude : au moins 41 blessés et 300 habitations touchées

Une tornade a balayé la commune de Pomas, dans l’Aude, lundi en fin d’après-midi vers 17h20. Le phénomène météorologique a fait au moins 41 blessés et touché 300 habitations. Le département était alors placé en vigilance orange pour les orages, mais l’intensité de l’événement a surpris les habitants de ce village situé à proximité de Carcassonne.

Importants moyens de secours déployés

D’importants moyens de secours ont été immédiatement mobilisés sur place pour porter assistance aux victimes et sécuriser les zones affectées. Les équipes d’intervention travaillent à évaluer l’étendue des dégâts dans les habitations endommagées. La préfecture coordonne les opérations de secours tandis que les services météorologiques maintiennent leur surveillance.

Ce type de phénomène reste relativement rare dans le sud de la France, même si les épisodes orageux violents se multiplient ces dernières années. Les autorités locales invitent les riverains à rester prudents et à suivre les consignes de sécurité diffusées par les services départementaux.

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