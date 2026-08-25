Belgique : un corps d’enfant découvert, lien avec la disparition d’Onhaye

Les autorités belges ont découvert le corps d'un enfant à Onhaye, potentiellement lié à la disparition d'un garçon de cinq ans, introuvable depuis fin juin. Les enquêteurs procèdent à des analyses pour confirmer l'identité de la victime. Cette affaire a suscité une forte émotion et mobilisé des recherches intensives.

Les autorités belges ont découvert le corps d’un enfant ce lundi. Cette macabre découverte intervient alors qu’un garçon de cinq ans est toujours recherché depuis le 27 juin dernier. L’enfant avait disparu à Onhaye, une commune de la province de Namur située en région wallonne. Les circonstances de cette disparition restaient jusqu’ici inexpliquées.

Une identification à confirmer

Le corps retrouvé pourrait être celui du jeune garçon porté disparu depuis près de deux mois. Les enquêteurs belges devront procéder à des analyses pour établir formellement l’identité de la victime. L’affaire avait suscité une vive émotion dans la région.

Les recherches menées depuis la fin du mois de juin mobilisaient d’importants moyens. La famille du garçon vivait dans l’attente de nouvelles depuis cette disparition survenue en plein été. Les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails sur les conditions de la découverte du corps.