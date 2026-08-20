Tahiti : deux têtes d’alligators découvertes dans une valise à l’aéroport de Faa’a

Les douaniers de Tahiti-Faa’a découvrent deux têtes d’alligators du Mississippi dans une valise non réclamée, importées sans permis. La propriétaire, qui ignorait la réglementation, est sanctionnée malgré ses explications. Cet incident souligne la vigilance nécessaire concernant le transport d'espèces protégées.

Les douaniers de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a ont découvert deux têtes naturalisées d’alligators du Mississippi dans une valise non réclamée, mardi 18 août. Les deux spécimens étaient conservés dans une boîte en plastique entourée de papier bulle. Le bagage se trouvait à bord d’un vol en provenance de Los Angeles.

La propriétaire de la valise a été identifiée puis entendue par les agents de la Brigade de surveillance extérieure. Elle a expliqué qu’elle ignorait la réglementation applicable au transport des espèces protégées et que ces têtes lui avaient été offertes comme souvenirs par une connaissance. Cette justification n’a pas empêché leur saisie ni l’application d’une amende.

Un permis obligatoire pour transporter cette espèce

L’alligator du Mississippi est une espèce protégée par la Convention de Washington, dite CITES, qui encadre le commerce international des animaux et végétaux sauvages. Le passage d’une frontière avec un spécimen vivant, mort ou naturalisé nécessite donc la présentation de documents spécifiques. La voyageuse ne disposait d’aucun permis autorisant l’importation de ces deux têtes en Polynésie française.

L’espèce vit principalement dans le sud-est des États-Unis, notamment en Floride, en Louisiane, en Géorgie, en Alabama et dans le Mississippi. Sa population s’est reconstituée grâce à plusieurs programmes de protection, mais son commerce demeure strictement contrôlé. Cette saisie permet aux douanes de rappeler aux voyageurs qu’un objet présenté comme un simple souvenir peut appartenir à une espèce protégée et faire l’objet d’une interdiction d’importation.