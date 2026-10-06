Mort de Loana: alcool, stupéfiants, dose toxique de médicaments sédatifs… les causes de son décès enfin révélées

Loana, retrouvée morte le 25 mars 2026, est décédée d'un décès multifactoriel. Les analyses médico-légales révèlent des facteurs combinés : consommation chronique d'alcool et de stupéfiants, concentration toxique de médicaments sédatifs, et défaillance métabolique, sur un organisme déjà fragilisé. L'intervention d'un tiers est définitivement écartée.

Plus de six mois après la mort de Loana, les causes de son décès sont désormais connues. Retrouvée sans vie le 25 mars 2026 dans son appartement de Nice à l’âge de 48 ans, l’ancienne gagnante de Loft Story est morte d’une combinaison de plusieurs facteurs. La synthèse médico-légale conclut à un « décès multifactoriel », associant une consommation chronique de toxiques, notamment alcool et stupéfiants, une concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs et une défaillance métabolique médicale, sur un état de santé antérieur décrit comme très précaire.

Ces conclusions permettent de comprendre pourquoi l’autopsie pratiquée quelques jours après sa mort n’avait pas permis d’établir immédiatement la cause du décès. Comme nous l’expliquions alors dans notre article consacré aux premiers résultats de l’autopsie de Loana⁠, les médecins légistes avaient écarté l’intervention d’un tiers mais attendaient les analyses toxicologiques et anatomopathologiques pour déterminer ce qui avait réellement provoqué sa mort.

Un « décès multifactoriel », selon la médecine légale

Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a communiqué les conclusions de la synthèse médico-légale réalisée après l’ensemble des examens. Celle-ci conclut à « un décès multifactoriel, intriquant sur un terrain de consommation chronique de toxiques (alcool, stupéfiants), une concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs et une défaillance métabolique médicale sur un état antérieur très précaire ».

La mort de Loana n’est donc pas attribuée à une cause unique. Plusieurs facteurs ont été retenus simultanément : sa consommation chronique d’alcool et de stupéfiants, la présence à un niveau toxique de médicaments ayant un effet sédatif et une défaillance métabolique, le tout sur un organisme déjà fragilisé.

La chute n’est pas la cause retenue de sa mort

Cette conclusion apporte également une réponse à l’une des principales interrogations apparues après la découverte du corps. Dans les heures suivant le décès, la piste d’une chute accidentelle en arrière⁠ avait été envisagée en raison des blessures observées sur Loana.

L’autopsie avait effectivement révélé une plaie superficielle au niveau du cuir chevelu ainsi que de petites ecchymoses dans le dos, la région lombaire et les fesses. Ces lésions étaient compatibles avec une chute au sol. Mais les médecins légistes n’avaient relevé aucune fracture, aucun signe de strangulation, aucune trace de saisie et aucun élément permettant d’établir qu’un coup violent lui avait été porté.

La chute a donc bien été envisagée pour expliquer les lésions constatées, mais elle n’est pas retenue comme la cause de la mort. Les analyses complémentaires ont mis en évidence les différents facteurs toxiques et médicaux ayant conduit au décès.

Une concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs

La présence de médicaments dans l’appartement avait été signalée dès la découverte du corps. À ce moment-là, il était impossible de déterminer s’ils avaient joué un rôle dans la mort de Loana. Les analyses toxicologiques étaient justement destinées à répondre à cette question.

Elles établissent désormais une « concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs ». Cette formulation signifie que les médicaments concernés étaient présents dans l’organisme à une concentration considérée comme toxique. Les conclusions rendues publiques ne permettent toutefois pas d’affirmer qu’une prise volontairement excessive serait à l’origine du décès, ni d’en déduire les circonstances exactes de leur ingestion. Il faut donc distinguer le constat toxicologique de toute interprétation sur l’intention de Loana.

Alcool et stupéfiants également mentionnés

La synthèse médico-légale fait par ailleurs état d’un « terrain de consommation chronique de toxiques », en citant explicitement l’alcool et les stupéfiants. Ces éléments font partie d’un ensemble et ne sont pas présentés isolément comme la cause du décès.

Loana avait publiquement évoqué à de nombreuses reprises les difficultés qui avaient jalonné sa vie après l’immense succès de Loft Story. Dans une ancienne interview, elle avait également livré des confidences particulièrement sombres sur son parcours. Elle évoquait notamment Marilyn Monroe, ses tentatives de suicide et la mort prématurée dans cet entretien accordé à Entrevue⁠.

Une défaillance métabolique sur un organisme très fragilisé

Troisième composante retenue : une défaillance métabolique médicale. Elle est mentionnée par les médecins légistes dans le cadre d’un « état antérieur très précaire », ce qui indique que l’état général de Loana constituait également un élément dans le mécanisme ayant conduit à sa mort.

Cette conclusion explique le terme de « multifactoriel » employé dans la synthèse. La médecine légale ne désigne ni la chute, ni les médicaments, ni l’alcool, ni les stupéfiants comme une cause unique et indépendante. C’est l’association de la toxicité aiguë des médicaments, de la consommation chronique de substances et de la défaillance métabolique sur un organisme déjà très fragilisé qui est retenue.

L’intervention d’un tiers définitivement écartée

Un autre point est désormais établi. L’autopsie avait écarté dès la fin du mois de mars l’intervention d’une autre personne dans le décès. Les examens du corps n’avaient révélé aucun signe permettant de retenir l’hypothèse de violences mortelles.

Cette conclusion avait permis d’écarter les spéculations apparues immédiatement après la découverte du corps. Les investigations se sont ensuite concentrées sur les causes médicales et toxicologiques, dont les résultats permettent aujourd’hui d’expliquer le décès.

Loana avait 48 ans

Loana Petrucciani avait été retrouvée morte chez elle à Nice le 25 mars. Son décès remontait alors à plusieurs jours. Son petit chien Titi avait également été retrouvé mort dans l’appartement. La disparition de l’ancienne candidate avait provoqué une immense émotion, près de 25 ans après le lancement de Loft Story, le 26 avril 2001.

Gagnante de la première saison avec Christophe Mercy, Loana était devenue à 23 ans l’un des personnages les plus célèbres de France. Sa trajectoire après Loft Story, entre célébrité fulgurante et profondes difficultés personnelles, avait été retracée dans notre portrait consacré au destin de la première grande star française de la téléréalité⁠.

Plus de six mois après sa disparition, l’incertitude sur les causes de sa mort est donc levée : Loana est décédée de plusieurs facteurs conjugués, avec une concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs, une consommation chronique d’alcool et de stupéfiants et une défaillance métabolique sur un état de santé déjà très précaire.