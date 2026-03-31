Mort de Loana : l’autopsie écarte toute intervention extérieure, la cause du décès reste inconnue

Le dossier sur la mort de Loana connaît un nouvel éclairage, mais pas encore de conclusion définitive. Retrouvée morte à son domicile de Nice à l’âge de 48 ans, Loana a fait l’objet d’une autopsie dont les premiers résultats ont été transmis ce mardi 31 au tribunal judiciaire de Nice. Selon les éléments communiqués par le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, l’examen médico-légal met en évidence une plaie superficielle au niveau du cuir chevelu, compatible avec une chute, ainsi que de petites ecchymoses situées dans le dos, les lombaires et les fesses, elles aussi cohérentes avec une chute au sol.

Damien Martinelli confirme que la piste d’une agression est écartée

Les médecins légistes n’ont relevé ni fracture, ni marque évoquant un coup violent, ni trace de strangulation, ni signe de saisie sur le corps de Loana Petrucciani. Sur cette base, le parquet de Nice indique que l’hypothèse d’une intervention extérieure est exclue à ce stade. Cette orientation judiciaire referme donc la piste criminelle, déjà fragilisée par les premières constatations réalisées dans l’appartement de Loana après la découverte du corps.

La cause exacte de la mort de Loana n’est pas encore établie

Si l’autopsie permet d’écarter l’idée d’une agression, elle ne permet pas encore d’identifier avec certitude l’origine du décès de Loana Petrucciani. Le procureur Damien Martinelli précise que la cause de la mort demeure indéterminée et qu’elle pourrait relever d’une origine médicale ou toxique. Des examens complémentaires doivent encore être menés sur les prélèvements effectués pour préciser ce point. Le corps de Loana Petrucciani a par ailleurs été remis à la famille.

Retour sur la découverte du corps à Nice

La mort de Loana avait été annoncée après la découverte de son corps, le mercredi 25 mars, dans son appartement niçois. Le procureur Damien Martinelli avait alors indiqué qu’une enquête en recherche des causes de la mort avait été ouverte et que le décès remontait à plusieurs jours. Les secours étaient intervenus après l’alerte donnée par un voisin inquiet et que l’appartement était fermé de l’intérieur.

Une affaire encore en attente de résultats complémentaires

À ce stade, l’enquête avance donc avec une certitude et une zone d’ombre. La certitude, c’est que les constatations médico-légales ne soutiennent pas la thèse d’une violence exercée par une autre personne contre Loana. La zone d’ombre, c’est que ni la cause précise du décès ni sa datation exacte ne sont encore arrêtées publiquement. Les prochaines analyses toxicologiques et médicales seront déterminantes pour établir les circonstances exactes de la mort de Loana.