L’horreur… Le corps de Loana a été retrouvé en état de « décomposition avancée », indique le procureur

Loana, icône de la téléréalité et de la première saison de Loft Story, a été retrouvée morte à son domicile de Nice ce ercredi. Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a confirmé son décès et indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la mort. Loana Petrucciani avait 48 ans.

L’alerte a été donnée en fin de journée après le signalement d’une forte odeur provenant de l’appartement de Loana. Les secours ont dû pénétrer dans le logement par une fenêtre ouverte située au troisième étage. L’appartement a ensuite été décrit comme étant en grand désordre.

Le procureur de la République Damien Martinelli a précisé que le corps de Loana avait été retrouvé en état de « décomposition avancée » et remontait donc à « plusieurs jours ». Le parquet de Nice a par ailleurs ouvert une enquête « en recherche des causes de la mort ». Mercredi soir, des enquêteurs étaient encore présents dans l’appartement de Loana Petrucciani pour effectuer les constatations d’usage.

Des médicaments auraient également été retrouvés dans le logement de Loana. À ce stade, aucune conclusion officielle n’a cependant été communiquée sur l’origine du décès ( overdose, suicide ou accident), et l’enquête doit permettre d’en établir les causes.