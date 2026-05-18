Fiasco d’audience pour l’Eurovision : plus d’un million de téléspectateurs perdus en un an

L’Eurovision 2026 a beau avoir placé France 2 en tête des audiences samedi soir, le bilan est loin d’être triomphal. Diffusée depuis Vienne, en Autriche, la 70e édition du concours a réuni 3,99 millions de téléspectateurs, soit 33,3 % de part d’audience.

Un score suffisant pour dominer la soirée, mais nettement inférieur à celui enregistré l’an dernier. En 2025, 5,28 millions de personnes avaient suivi le concours. En un an, l’Eurovision a donc perdu près de 1,3 million de téléspectateurs, un recul massif pour l’un des grands rendez-vous télévisés du printemps.

Monroe 11e, la France encore loin de la victoire

La déception est aussi venue du classement. La candidate française Monroe a terminé à la 11e place, loin du podium. Malgré l’attente autour de sa prestation, la France n’a pas réussi à s’imposer dans une édition remportée par la Bulgarie. Ce résultat moyen s’ajoute à la baisse d’audience et renforce l’impression d’une soirée ratée pour le concours côté français.

Une rediffusion de France 3 pas si loin derrière

Autre signal inquiétant : France 3 n’était pas très loin avec une simple rediffusion d’un téléfilm policier. Un constat peu flatteur pour l’Eurovision, pourtant diffusé en direct et censé créer un véritable événement télévisuel. Même si France 2 conserve la première place, l’écart avec la concurrence relativise fortement la performance.

Une érosion nette du public

Le recul est également visible sur la cible commerciale. L’Eurovision a attiré 38,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, contre 53,8% l’an dernier.

Entre la perte de plus d’un million de téléspectateurs, la 11e place de Monroe et une concurrence finalement proche, l’édition 2026 laisse une impression très mitigée. France 2 gagne la soirée, mais l’Eurovision, lui, sort affaibli. Un fait pas vraiment étonnant. Entre des prestations ridicules, des votes n’ayant aucune crédibilité et un concours qui est davantage devenu une tribune politique qu’un véritable évènement musical, le public français a pris de la distance…