Sur les réseaux sociaux, les nouveaux gourous du bien-être prospèrent sur les fragilités du quotidien

TikTok, Instagram ou YouTube voient exploser depuis plusieurs années une nouvelle génération de créateurs spécialisés dans le développement personnel. Discipline, richesse, séduction, confiance en soi ou réussite professionnelle : les promesses sont devenues omniprésentes dans des vidéos calibrées pour les algorithmes. Derrière ces contenus ultra-viraux se développe une industrie du coaching numérique où l’émotion et le storytelling comptent souvent davantage que les qualifications réelles.

Le marché du bien-être en ligne repose désormais sur un modèle extrêmement rentable. Podcasts motivationnels, formations premium, groupes privés, retraites ou programmes de « transformation » permettent à certains influenceurs de bâtir de véritables empires numériques. Les réseaux sociaux servent de vitrine gratuite avant la vente de contenus payants parfois facturés plusieurs centaines d’euros à des internautes en quête de solutions rapides à leurs difficultés personnelles ou professionnelles.

Les autorités commencent à surveiller un secteur très peu encadré

En France, la répression des fraudes s’est intéressée au phénomène après plusieurs signalements liés au « coaching bien-être ». Une enquête de la DGCCRF révélait qu’environ 80 % des structures contrôlées présentaient des anomalies concernant les qualifications affichées ou les compétences revendiquées. Le terme de « coach » restant très peu réglementé, il suffit souvent d’une forte présence sur les réseaux sociaux pour construire une crédibilité perçue auprès du public.

Sur Reddit et d’autres plateformes, les critiques se multiplient désormais contre ces pseudo-experts accusés de vendre des promesses irréalistes et des méthodes agressives de développement personnel. Les témoignages évoquent régulièrement des discours culpabilisants, une pression commerciale permanente et des programmes très coûteux pour des conseils parfois jugés superficiels. Internet n’a pas inventé le développement personnel, mais l’a transformé en un immense marché de l’attention et de la vulnérabilité humaine.