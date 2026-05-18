Après le sommet Trump-Xi, les marchés respirent… mais la guerre contre l’Iran continue d’inquiéter les investisseurs

Les marchés financiers ont accueilli avec prudence le sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, marqué par un discours axé sur la « stabilité stratégique » entre les deux puissances. Si cette rencontre a permis d’atténuer certaines tensions géopolitiques, l’absence de progrès majeurs sur le commerce et sur le conflit impliquant l’Iran a limité l’optimisme des investisseurs.

La visite de Donald Trump à Pékin, la première depuis 2017, s’est achevée vendredi sans annonce concrète concernant les différends commerciaux sino-américains. Aucun engagement significatif n’a non plus été obtenu de la part de Pékin pour contribuer à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, un conflit qui dure depuis plus de deux mois et qui continue de secouer les marchés mondiaux.

Même si les attentes des investisseurs restaient modérées avant cette rencontre, certains espéraient que les discussions pourraient ouvrir la voie à une désescalade au Moyen-Orient. La guerre et les tensions persistantes entre Washington et Téhéran ont en effet provoqué une forte hausse des prix de l’énergie et ravivé les craintes d’un ralentissement économique mondial.

Sur les marchés asiatiques, la réaction est restée mesurée lundi. Le yuan chinois a reculé à son plus bas niveau depuis près de deux semaines face au dollar, tandis que l’attention des investisseurs s’est rapidement déplacée vers une vague mondiale de ventes d’obligations, alimentée par les inquiétudes liées à l’inflation et aux tensions géopolitiques.

Les actions chinoises sont restées relativement stables après leur recul de plus de 1 % enregistré vendredi, dans un climat mondial marqué par une forte aversion au risque. Les investisseurs continuent également de surveiller les signes de ralentissement de l’économie chinoise, alors que les perspectives commerciales restent incertaines.

Selon William Bratton, le sommet ne devrait probablement pas produire d’effets immédiats sur les marchés boursiers. Il estime toutefois que la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping constitue un signal positif sur le long terme, en réduisant le risque d’une détérioration supplémentaire des relations entre Washington et Pékin.

Malgré cet apaisement diplomatique relatif, les investisseurs restent confrontés à plusieurs sources majeures d’incertitude, notamment l’évolution du conflit avec l’Iran, la volatilité des marchés obligataires mondiaux et les tensions persistantes autour du commerce international.