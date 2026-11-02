Mort de Lenny Kravitz dans le crash en Floride? La star dément formellement

Lenny Kravitz dément les rumeurs concernant sa mort dans le crash d'un jet en Floride, qui a fait neuf victimes. Les spéculations ont été alimentées par la publication d’une pilote indiquant qu'elle devait transporter la star, avant de clarifier qu'elle n'était pas impliquée dans l'accident.

Lenny Kravitz a dû faire démentir une fausse information annonçant sa mort dans le crash d’un jet privé survenu dimanche 1er novembre en Floride. Alors que les 9 occupants de l’appareil ont péri dans l’accident, le nom du chanteur américain a circulé sur les réseaux sociaux parmi ceux des victimes présumées. Face à l’ampleur de la rumeur, son entourage a pris la parole pour confirmer qu’il ne se trouvait pas à bord de l’avion.

L’entourage de Lenny Kravitz dément formellement sa mort

Ce lundi 2 novembre, Carleen Donovan, représentante de Lenny Kravitz, a démenti les affirmations selon lesquelles l’artiste de 62 ans aurait péri dans la catastrophe aérienne. Elle a qualifié ces informations de « fausses et inexactes », confirmant que le chanteur ne figurait pas parmi les neuf occupants du jet accidenté.

La rumeur avait rapidement pris de l’ampleur après l’annonce de la catastrophe, certains internautes affirmant que l’interprète de Are You Gonna Go My Way et Fly Away se trouvait dans l’appareil. Des messages annonçant sa disparition avaient été relayés, provoquant l’inquiétude de nombreux admirateurs.

Lenny Kravitz, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec les Bahamas et y possède une propriété, avait été associé à l’accident en raison de la destination de l’avion. Le Learjet 60 devait précisément rejoindre l’aéroport de North Eleuthera, dans l’archipel des Bahamas.

Une publication d’une pilote à l’origine de la confusion

La fausse information a notamment pris naissance après la circulation d’une publication Facebook de la jeune pilote américaine Emily Shelton. Celle-ci indiquait qu’elle devait transporter Lenny Kravitz entre Austin, au Texas, et North Eleuthera, aux Bahamas.

Elle avait écrit : « Honorée de transporter le seul et unique Lenny Kravitz d’Austin-Bergstrom à North Eleuthera, aux Bahamas, demain. J’ai hâte de l’accueillir à bord. »

Or, cet itinéraire correspondait à celui du Learjet 60 qui s’est écrasé dimanche en Floride. Ce rapprochement a poussé certains internautes à affirmer que la jeune femme se trouvait aux commandes de l’appareil accidenté et que le chanteur figurait parmi ses passagers.

Emily Shelton a elle aussi dû démentir publiquement ces affirmations. Dans un message publié sur TikTok, elle a assuré qu’elle n’était pas impliquée dans l’accident. Elle a déclaré : « J’ai récemment appris que des rumeurs circulaient selon lesquelles j’étais la pilote de l’avion qui s’est écrasé à Palm Beach. Je tiens à préciser respectueusement que ce n’était pas moi. »

La jeune pilote a également demandé aux internautes de « cesser les spéculations et la diffusion de fausses informations concernant cette tragédie », tout en appelant au respect des victimes et de leurs proches.

Ni Lenny Kravitz ni Emily Shelton ne se trouvaient donc dans le Learjet accidenté.

9 morts dans le crash du Learjet 60, une explosion filmée

Le drame s’est produit dimanche vers 12h50, heure locale, dans le secteur de Greenacres, au sein du comté de Palm Beach, en Floride. L’appareil, un Learjet 60 immatriculé N722BD, avait décollé de l’aéroport international Austin-Bergstrom, au Texas, pour rejoindre North Eleuthera, aux Bahamas.

Comme le montrent les premières images diffusées après le crash du jet privé en Floride, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux présente une violente explosion près d’une route. L’authenticité et la localisation exacte de cette vidéo n’ont toutefois pas été formellement établies.

Peu avant l’accident, l’équipage avait signalé des difficultés liées aux conditions météorologiques, notamment du givrage et des turbulences. L’appareil a ensuite brutalement perdu de l’altitude. Les communications radio ont révélé que sa vitesse de descente avait atteint des valeurs extrêmes.

Un membre d’équipage a lancé un appel de détresse avant d’annoncer : « Nous allons nous écraser au sol. » Quelques instants plus tard, les derniers mots enregistrés ont été : « Nous n’avons plus le temps. »

L’avion s’est écrasé à proximité d’une route et d’un quartier résidentiel, provoquant une violente explosion. Les neuf personnes présentes à bord ont péri dans l’accident. Les autorités ont procédé à l’évacuation d’environ 600 habitants du secteur, tandis que les secours intervenaient pour sécuriser la zone.

Le bilan complet du crash et les dernières communications de l’équipage ont également révélé qu’une jeune copilote de 20 ans, Nathalia Gadelha, figurait parmi les victimes. Sa mère a confirmé son décès. La jeune femme avait obtenu sa première licence de pilote à seulement 17 ans, alors qu’elle était encore lycéenne.

Une enquête ouverte pour déterminer les causes du crash

Le National Transportation Safety Board (NTSB), chargé des enquêtes sur les accidents aériens aux États-Unis, a ouvert une investigation avec l’appui de la Federal Aviation Administration (FAA).

Les enquêteurs doivent notamment examiner les conditions météorologiques rencontrées par l’appareil, les communications du cockpit et les données de vol afin de déterminer les raisons de sa descente incontrôlée.

Le constructeur Bombardier a annoncé qu’il coopérerait à l’enquête. Les premières données de suivi aérien indiquent que l’avion a atteint une vitesse verticale de descente dépassant brièvement 32 000 pieds par minute, soit plus de 160 mètres par seconde, avant de percuter le sol.

Si le décès de la jeune copilote a été confirmé par sa famille, les autorités américaines n’avaient pas encore rendu publique la liste officielle complète des neuf victimes au moment du démenti de l’entourage de Lenny Kravitz.