Isabelle Balkany hospitalisée après une violente chute dans un supermarché Leclerc : « Les agents de sécurité ont stoppé mon hémorragie à la tête »

Isabelle Balkany, 79 ans, a été hospitalisée après une violente chute dans un supermarché Leclerc de Vernon, dans l’Eure. L’ancienne première adjointe au maire de Levallois-Perret a raconté son accident sur Instagram, vendredi, en publiant une photographie de son visage blessé. Victime d’un important saignement à la tête et souffrant également des côtes, l’épouse de Patrick Balkany a tenu à remercier les agents de sécurité du magasin qui lui ont porté secours.

Un présentoir heurté à la caisse, puis une lourde chute sur le sol

L’accident s’est produit alors qu’Isabelle Balkany effectuait ses courses dans un supermarché Leclerc de Vernon. Au moment de décharger son chariot sur le tapis de caisse, l’ancienne élue a heurté un présentoir avant de perdre l’équilibre et de tomber violemment à plat ventre.

Sur Instagram, elle a raconté les circonstances de sa chute avec son humour habituel : « En vidant mon caddy à la caisse du Leclerc, j’ai “raté” un présentoir… Et hop, vol plané à plat ventre et confirmation de la solidité du revêtement de sol… »

Le choc lui a occasionné une blessure au front, accompagnée d’un saignement important. Sur la photographie qu’elle a partagée avec ses abonnés, Isabelle Balkany apparaît avec une grosse bosse sur le haut du visage, une plaie ouverte et des traces de sang. L’accident lui a valu un passage aux urgences et une hospitalisation.

« Merci du fond du cœur » : Isabelle Balkany salue les agents de sécurité du Leclerc

Après sa chute, Isabelle Balkany a été rapidement prise en charge par les agents de sécurité du supermarché. Ces derniers sont parvenus à maîtriser le saignement de sa blessure à la tête, avant la poursuite de sa prise en charge médicale.

L’ancienne élue a tenu à leur adresser un message de reconnaissance : « Merci du fond du cœur aux efficaces services de sécurité du magasin qui ont stoppé mon hémorragie à la tête… »

Au-delà de sa blessure au front, Isabelle Balkany a également fait état de douleurs importantes au niveau des côtes. Elle n’a toutefois pas communiqué de diagnostic médical détaillé concernant ces douleurs, ni précisé la durée prévue de son hospitalisation.

« Non, hélas, je ne suis pas allée à une manif » : l’humour malgré les blessures

Malgré son visage tuméfié et les douleurs provoquées par sa chute, Isabelle Balkany a choisi l’autodérision pour raconter son accident. En référence aux manifestations qui ont récemment agité plusieurs villes françaises, elle a plaisanté : « Non, hélas, je ne suis pas allée à une manif… »

Elle a également évoqué les conséquences physiques de sa chute avec une autre formule : « Quant à mes côtes, elles râlent sec… » Avant de conclure son message par une injonction à elle-même : « Au lit, Mémère ! »

Sa publication a rapidement suscité de nombreuses réactions sur Instagram. Plus d’une centaine de commentaires ont été déposés, notamment des messages de soutien et des souhaits de bon rétablissement adressés à l’ancienne élue.

À 79 ans, Isabelle Balkany reste très présente sur les réseaux sociaux

Née le 20 septembre 1947, Isabelle Balkany a fêté ses 79 ans il y a quelques semaines. Elle avait célébré son anniversaire dans la propriété familiale de Giverny, entourée de Patrick Balkany et de plusieurs proches.

Longtemps première adjointe de son mari à la mairie de Levallois-Perret, elle s’est retirée de la vie politique après les différentes condamnations judiciaires du couple. Patrick et Isabelle Balkany ont notamment été condamnés dans des affaires de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, portant sur un patrimoine dissimulé au fisc évalué à environ 13 millions d’euros.

En mai 2024, Patrick et Isabelle Balkany avaient définitivement perdu l’usufruit de leur demeure de Giverny, après une décision de la Cour de cassation.

Plus récemment, Patrick Balkany a de nouveau été condamné à de la prison ferme dans deux affaires de détournement de fonds publics, en mai 2026. Sa défense a annoncé faire appel.

Malgré son retrait de la vie politique, Isabelle Balkany continue de publier régulièrement des photographies et des messages sur les réseaux sociaux, où elle partage des moments de sa vie quotidienne. Cette fois, c’est un accident domestique au sens large, survenu au cours d’une simple sortie pour faire ses courses, qui l’a conduite à l’hôpital. Ce samedi, aucune précision supplémentaire n’avait été communiquée publiquement sur la durée de son hospitalisation ou les éventuelles suites médicales de sa chute.