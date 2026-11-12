Frankie Muniz, la star de «Malcolm», victime d’un violent accident sur un circuit: sa voiture découpée pour le secourir

Frankie Muniz a subi un grave accident de voiture sur le circuit de Daytona, percutant une barrière de pneus lors d'une séance d'essais. Transporté à l'hôpital, l'acteur s'en sort finalement sans blessures graves et exprime sa déception de ne pas pouvoir participer à la course caritative prévue. Il reste déterminé à poursuivre sa carrière de pilote.

Frankie Muniz, mondialement connu pour son rôle dans la série culte Malcolm, a été victime d’un violent accident automobile mercredi sur le circuit de Daytona, en Floride. L’acteur américain de 40 ans, devenu pilote professionnel, a été transporté à l’hôpital après avoir percuté une barrière de pneus au volant d’une Ford Mustang. Les secours ont dû découper le toit de son véhicule pour l’extraire de l’habitacle. Il a depuis quitté l’hôpital et donné des nouvelles rassurantes de son état de santé.

Un violent choc contre une barrière de pneus à Daytona

L’accident s’est produit mercredi 11 novembre sur le Daytona International Speedway, l’un des circuits automobiles les plus célèbres des États-Unis. Frankie Muniz participait à une séance d’essais préparatoire à la « Proud to Honor Veterans Day Classic », une course caritative organisée par Ford Racing en hommage aux anciens combattants américains.

Au volant d’une Ford Mustang de compétition, l’ancien héros de Malcolm a perdu le contrôle de son véhicule dans la partie intérieure du circuit, avant de percuter frontalement une barrière de pneus. Les circonstances exactes de la perte de contrôle n’ont pas encore été précisées.

Le choc a nécessité une opération de secours particulière. Les équipes de sécurité ont découpé le toit de la Mustang afin de pouvoir sortir le pilote de l’habitacle. Des photographies prises après l’accident montrent le véhicule endommagé, avec une partie de sa carrosserie supérieure retirée.

Frankie Muniz était conscient lorsque les secours sont intervenus. Il a néanmoins été conduit dans un établissement hospitalier de Floride pour subir des examens médicaux.

« Je suis un peu courbaturé, mais ma Mustang m’a protégé »

Quelques heures après son hospitalisation, l’acteur a été autorisé à quitter l’établissement médical. Il a personnellement rassuré ses admirateurs en publiant une déclaration dans laquelle il évoque les conséquences physiques de l’accident : « Je suis un peu courbaturé, mais ma Mustang a fait son travail en me protégeant. »

Frankie Muniz a également tenu à remercier les personnes qui lui sont venues en aide : « Je tiens à remercier toutes les personnes de Ford Racing, du Daytona International Speedway et le personnel de l’hôpital. Je remercie tout particulièrement ceux qui m’ont envoyé des messages et qui ont prié pour moi. »

Aucune blessure grave n’a été annoncée. La durée de son éventuelle convalescence n’a pas été précisée, pas plus que la date de son retour en compétition.

Contraint de déclarer forfait, il est remplacé au dernier moment

L’accident a empêché Frankie Muniz de prendre le départ de la course prévue mercredi soir. Il devait représenter l’US Air Force aux côtés d’Austin Cindric, pilote engagé en NASCAR Cup Series.

« Je suis déçu de ne pas pouvoir participer à l’événement organisé par Ford ce soir. J’avais hâte de rendre hommage à nos anciens combattants et de courir contre ces autres pilotes extraordinaires. », a-t-il déclaré.

Le pilote Jenson Altzman, membre du programme de développement de Ford, a finalement pris sa place.

L’événement réunissait douze pilotes répartis en six équipes, chacune représentant une branche des forces armées américaines. Les bénéfices de cette manifestation étaient destinés à six associations venant en aide aux militaires et aux anciens combattants.

Bryan Cranston, son père dans « Malcolm », présent sur le circuit

Parmi les personnalités présentes à Daytona figurait Bryan Cranston, l’interprète de Hal, le père de Malcolm dans la célèbre série télévisée.

L’acteur américain, également connu pour son rôle de Walter White dans Breaking Bad, devait retrouver Frankie Muniz à l’occasion de cette manifestation. Il a appris son accident en arrivant sur le circuit.

Bryan Cranston a tenu à rassurer le public sur l’état de santé de son ancien partenaire : « Quand je suis arrivé, j’espérais voir mon “fils” Frankie Muniz. Il va bien. Il a eu un accident un peu plus tôt, mais il va bien maintenant. Il transmet toute son affection à tout le monde et aurait aimé être ici. »

Les deux comédiens ont partagé l’affiche de Malcolm pendant sept saisons, entre 2000 et 2006, avant de se retrouver pour le retour de la série en 2026.

De star de « Malcolm » à pilote professionnel de NASCAR

Frankie Muniz a connu une célébrité internationale dès l’adolescence grâce à son interprétation de Malcolm, un garçon surdoué confronté aux mésaventures de sa famille. Son rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards et deux nominations aux Golden Globes.

Après la fin de la série en 2006, il a progressivement délaissé les plateaux de tournage pour se consacrer à sa passion pour le sport automobile. Il a notamment participé aux championnats Formula BMW et Champ Car Atlantic avant de poursuivre sa carrière dans différentes compétitions américaines.

Ces dernières années, l’acteur s’est engagé en NASCAR Craftsman Truck Series, où il pilote notamment pour Reaume Brothers Racing. En 2025, il a obtenu une dixième place à Daytona, son meilleur résultat dans cette catégorie.

En 2026, il a également remporté le titre de la catégorie Am du championnat GT4 America au volant d’une Ford.

Malgré son accident, Frankie Muniz n’a annoncé aucune intention de mettre un terme à sa carrière automobile. Son équipe n’a pas encore communiqué de calendrier concernant son retour au volant.