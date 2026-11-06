Mort d’Eric Dane: sa femme révèle le premier symptôme de la maladie de Charcot qu’ils n’avaient pas pris au sérieux

Eric Dane, décédé à 53 ans, avait manifesté des symptômes de la maladie de Charcot plusieurs mois avant son diagnostic. Son épouse, Rebecca Gayheart, évoque des maux de tête inhabituels et une perte progressive de force dans sa main, témoignant d'un parcours médical difficile avant le diagnostic final en 2024.

Décédé le 19 février dernier à l’âge de 53 ans, Eric Dane, célèbre pour ses rôles dans Grey’s Anatomy et Euphoria, avait présenté des symptômes plusieurs mois avant que les médecins ne diagnostiquent la maladie de Charcot. Son épouse, l’actrice Rebecca Gayheart, est revenue sur les premiers signes qu’elle avait observés chez lui. Elle a notamment évoqué des maux de tête inhabituels, apparus avant les troubles musculaires qui avaient conduit l’acteur à consulter.

« Il n’avait jamais eu mal à la tête » : le premier changement qui avait alerté son épouse

Invitée dans l’émission The Drew Barrymore Show, Rebecca Gayheart est revenue sur les premiers changements observés chez son mari, bien avant que celui-ci ne perde progressivement l’usage de sa main droite.

« Il n’avait jamais eu mal à la tête pendant toutes les années où nous étions mariés ou ensemble », a-t-elle expliqué. Pourtant, quelques mois avant l’apparition de ses troubles musculaires, Eric Dane avait commencé à se plaindre régulièrement de douleurs à la tête.

« Je lui disais : Eric, tu n’as jamais mal à la tête. Tu n’as jamais pris d’Advil. De quoi tu parles avec ce mal de tête ? », s’est-elle souvenue.

À l’époque, l’acteur pensait simplement avoir mal dormi ou souffrir d’un torticolis. Les douleurs avaient néanmoins persisté, sans que le couple imagine qu’une maladie neurologique grave puisse être en cause.

« Cela a continué. Cela en faisait partie. Il y avait donc certainement des signes, mais rien de suffisamment important pour qu’on s’arrête et qu’on y prête vraiment attention », a regretté Rebecca Gayheart.

Les maux de tête ne figurent toutefois pas parmi les symptômes caractéristiques de la sclérose latérale amyotrophique, le nom médical de la maladie de Charcot. Leur apparition avant les troubles moteurs ne prouve donc pas qu’ils étaient directement liés à cette affection.

Des difficultés à tenir des baguettes lors d’un dîner avec ses filles

Dans ses mémoires posthumes, My Book of Days: A Memoir in Moments, publiés ce mardi, Eric Dane raconte de son côté le premier trouble moteur qui l’avait véritablement inquiété.

Alors qu’il mangeait des sushis avec ses deux filles, Billie et Georgia, l’acteur avait soudainement éprouvé des difficultés à utiliser ses baguettes avec sa main droite.

« Soudain, je n’arrive plus à utiliser les baguettes avec ma main droite. Ma main picote, puis mes doigts deviennent engourdis », écrit-il dans son autobiographie.

Dans un premier temps, il avait attribué ces sensations à une utilisation excessive de son téléphone portable. Mais trois semaines plus tard, les troubles s’étaient aggravés au point qu’il ne parvenait plus à saisir correctement ses baguettes.

Cette perte progressive de force avait conduit l’acteur à consulter plusieurs spécialistes. Les examens s’étaient multipliés, sans qu’un diagnostic définitif puisse immédiatement être posé.

Un premier diagnostic erroné et neuf mois d’incertitude

Le parcours médical d’Eric Dane avait été particulièrement difficile. Après plusieurs consultations et examens neurologiques, les médecins avaient initialement retenu une neuropathie motrice multifocale, une maladie auto-immune rare provoquant une faiblesse musculaire.

Les spécialistes lui avaient alors expliqué que des traitements existaient et pouvaient être efficaces. Mais l’état de l’acteur ne s’était pas amélioré malgré les soins.

L’absence de réponse au traitement avait conduit les médecins à envisager une autre maladie. De nouveaux examens avaient été pratiqués, notamment une ponction lombaire et des examens d’imagerie cérébrale.

Neuf mois après l’apparition des premiers troubles moteurs, le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique avait finalement été confirmé, en 2024.

En avril 2025, Eric Dane avait évoqué pour la première fois publiquement son combat contre la maladie de Charcot. Il avait alors exprimé sa volonté de continuer à travailler malgré le diagnostic.

Au fil des mois, son état physique s’était considérablement dégradé. L’acteur avait progressivement perdu l’usage de ses jambes et rencontré des difficultés pour parler.

Rebecca Gayheart était restée auprès de lui jusqu’à ses derniers jours

Mariés en 2004, Eric Dane et Rebecca Gayheart avaient traversé une longue période de séparation. L’actrice avait demandé le divorce en 2018, avant de retirer sa demande en mars 2025, peu avant l’annonce publique de la maladie.

Bien qu’ils n’aient pas repris leur relation amoureuse, les deux comédiens avaient conservé des liens familiaux étroits pour leurs filles, Billie et Georgia.

Rebecca Gayheart avait accompagné son mari pendant sa maladie, participant à l’organisation de ses soins et restant présente auprès de lui jusqu’à la fin.

Lors de ses dernières journées à l’hôpital, Eric Dane avait pu communiquer avec ses proches et prendre certaines décisions concernant la manière dont il souhaitait vivre ses derniers instants. Son épouse et leurs filles avaient aménagé sa chambre avec des bougies électriques et diffusé ses musiques préférées.

L’acteur s’est éteint le 19 février 2026, à seulement 53 ans, moins d’un an après avoir révélé publiquement sa maladie.

La maladie de Charcot, une affection neurologique incurable

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative qui détruit progressivement les neurones moteurs, responsables de la commande des muscles volontaires.

Les premiers symptômes peuvent comprendre une faiblesse musculaire dans une main, un bras ou une jambe, des difficultés à effectuer certains gestes, des crampes ou des troubles de la parole. La maladie entraîne ensuite une paralysie progressive, qui peut atteindre les muscles nécessaires à la respiration.

Il n’existe actuellement aucun traitement permettant de guérir la SLA, même si certaines prises en charge peuvent ralentir son évolution ou améliorer la qualité de vie des patients.

Dans les derniers mois de son existence, Eric Dane avait choisi de témoigner publiquement de son combat contre la maladie et de soutenir la recherche. Il avait notamment exprimé son souhait de vivre suffisamment longtemps pour voir grandir ses deux filles.

Avant sa disparition, Eric Dane avait annoncé la préparation de ses mémoires, dans lesquelles il souhaitait raconter son combat contre la maladie.

Publié à titre posthume le 3 novembre, son livre My Book of Days: A Memoir in Moments retrace son parcours depuis les premiers troubles de sa main droite jusqu’à l’annonce du diagnostic, ainsi que les conséquences de la maladie sur sa vie familiale.