Erin Benavides, ex-procureure et accusée d'avoir provoqué le divorce de Tony Parker et Eva Longoria, est retrouvée morte à 54 ans dans son domicile au Texas, avec une blessure par arme à feu. L'enquête, qui privilégie la piste du suicide, se poursuit pour éclaircir les circonstances de son décès.

Erin Marie Benavides, anciennement connue sous le nom d’Erin Barry, a été retrouvée morte à son domicile de Port Aransas, au Texas, à l’âge de 54 ans. Cette ancienne procureure américaine avait été au cœur du scandale d’infidélité qui avait précipité la séparation de Tony Parker et Eva Longoria en 2010. Son corps a été découvert le 14 octobre dernier, après un signalement inquiétant. Les premiers éléments de l’enquête privilégient la piste d’un suicide par arme à feu.

Un message alarmant envoyé avant sa mort

Le 14 octobre, vers 19h08, les autorités texanes ont reçu un appel signalant qu’une femme avait menacé de mettre fin à ses jours. Erin Benavides aurait envoyé un message particulièrement inquiétant à un ami de son mari, provoquant l’alerte des secours.

Les policiers se sont rendus à son domicile de Port Aransas, une ville côtière située sur le golfe du Mexique. Arrivés sur place vers 19h34, ils ont dû forcer l’entrée de la maison. À l’intérieur, ils ont découvert le corps sans vie de l’ancienne magistrate, qui présentait une blessure par balle apparemment auto-infligée.

Les enquêteurs ont également retrouvé trois armes à feu et plusieurs munitions dans l’habitation. La police a indiqué qu’aucun élément ne laissait suspecter l’intervention d’un tiers. L’enquête reste néanmoins ouverte, tandis que les services médico-légaux du comté de Nueces doivent déterminer officiellement les circonstances exactes du décès.

En 2010, un scandale qui avait fait exploser deux mariages

Le nom d’Erin Barry avait fait la une de la presse internationale en novembre 2010, au moment de la rupture entre Tony Parker et Eva Longoria. Mariés depuis juillet 2007, le basketteur français et l’actrice de Desperate Housewives formaient alors l’un des couples les plus médiatisés du sport et du cinéma.

À cette époque, Erin Barry était mariée à Brent Barry, ancien coéquipier de Tony Parker aux San Antonio Spurs. Les deux couples se fréquentaient et entretenaient des relations amicales. Brent Barry et son épouse avaient notamment assisté au mariage de Parker et Longoria en France.

L’affaire avait éclaté après la découverte présumée, par Eva Longoria, de centaines de messages échangés entre son mari et Erin Barry. La presse américaine avait alors évoqué une relation extraconjugale, parfois décrite comme une liaison sentimentale sans relation physique établie.

Erin Barry avait catégoriquement contesté ces accusations. Dans une déclaration publique, elle avait assuré : « Je n’ai pas eu de liaison avec Tony Parker, et je ne l’ai pas non plus courtisé. » Tony Parker avait également démenti l’existence d’une relation physique.

Les deux mariages avaient néanmoins pris fin. Eva Longoria avait demandé le divorce en novembre 2010, après trois années de mariage. La séparation avait été officiellement prononcée en janvier 2011. Erin Barry et Brent Barry avaient eux aussi divorcé en 2010.

Devenue procureure, elle avait consacré sa carrière à la protection des enfants

Après cette affaire, Erin Barry avait quitté les projecteurs pour poursuivre une carrière juridique. Diplômée en droit en 2013, elle avait exercé différentes fonctions au sein de la justice texane, notamment dans les comtés de Bexar, Comal et Uvalde.

De 2020 à 2022, elle avait dirigé le Youth Center of Texas, une organisation venant en aide aux jeunes victimes d’exploitation sexuelle. Elle s’était également engagée auprès d’enfants placés en famille d’accueil, avant de travailler sur des dossiers liés aux gangs, aux frontières et au trafic d’êtres humains.

Entre janvier 2023 et août 2026, elle avait occupé un poste de procureure adjointe au Texas. Elle avait quitté ses fonctions deux mois avant sa mort et recherchait un nouvel emploi.

Son ancienne supérieure, la procureure Christina Mitchell, lui a rendu hommage en évoquant sa personnalité chaleureuse et son attachement à ses deux fils : « Elle apportait de la joie, des rires et de la bonne humeur au sein du bureau. Son rire sonore, qui résonnait dans tout le bureau, va beaucoup nous manquer. »

Elle a également rappelé qu’Erin Benavides parlait régulièrement de ses enfants et de leurs réussites avec une immense fierté.

Tony Parker et Eva Longoria avaient renoué des relations amicales

Depuis leur divorce, Tony Parker et Eva Longoria avaient progressivement retrouvé des relations apaisées. L’ancien meneur des San Antonio Spurs avait notamment reconnu, lors d’un entretien avec Guillaume Pley, que leur jeunesse et leurs difficultés de communication avaient contribué à leur séparation.

« On était jeunes et on n’a pas pris le temps de parler. Je pense qu’on avait tous les deux un peu d’ego et on n’a jamais vraiment parlé de la situation », avait-il expliqué.

Le quadruple champion NBA avait également affirmé conserver une profonde affection pour son ancienne épouse, assurant qu’elle ferait toujours partie de sa vie. Les deux anciens conjoints avaient depuis eu l’occasion de se retrouver et de partager des moments avec leurs familles respectives.

De son côté, Erin Barry avait refait sa vie après son divorce avec Brent Barry. Elle avait repris son nom de jeune fille avant d’épouser Pablo Paul Benavides.

Au moment de sa mort, elle était âgée de 54 ans et mère de deux garçons. Les autorités texanes poursuivent leurs investigations pour établir définitivement les circonstances de son décès.