Hugues Aufray, 97 ans, victime d’une tentative de cambriolage dans les Yvelines

Hugues Aufray a été ciblé par une tentative de cambriolage à son domicile de Marly-le-Roi, sans violences ni intrusion réussie. À 97 ans, le célèbre chanteur continue sa carrière et maintient des concerts, sans que cet incident n’affecte son emploi du temps professionnel.

Hugues Aufray a été victime d’une tentative de cambriolage à son domicile de Marly-le-Roi, dans les Yvelines. À 97 ans, l’interprète de Santiano, qui continue de se produire sur scène, a vu sa résidence visée par des individus qui ont tenté de s’y introduire. L’affaire concerne la maison dans laquelle le chanteur vit depuis plusieurs années avec son épouse Murielle.

Il n’y aurait pas eu de violences contre Hugues Aufray, et le cambriolage n’aurait pas été mené à son terme. Les circonstances précises de la tentative, le nombre d’individus impliqués et l’éventuelle présence du chanteur à son domicile au moment des faits n’ont pas été détaillés publiquement.

La maison de Marly-le-Roi visée

Hugues Aufray réside à Marly-le-Roi dans une demeure chargée d’histoire. Il ne possède pas cette propriété : il bénéficie d’une location à vie de cette ancienne maison liée au sculpteur Aristide Maillol. L’artiste y a entrepris d’importants travaux et évoquait encore récemment les rénovations réalisées dans cette résidence.

Cet été, c’est d’ailleurs depuis Marly-le-Roi qu’il avait réagi avec colère aux fausses informations annonçant sa mort. Hugues Aufray avait lui-même démenti ces rumeurs⁠, assurant être en excellente santé et expliquant : « Je suis en parfaite santé, je suis actuellement en train de faire des travaux chez moi à Marly-le-Roi. »

La demeure constitue aujourd’hui l’un de ses principaux lieux de vie. L’auteur-compositeur y réside avec Murielle Mégevand, qu’il a épousée en septembre 2023.

À 97 ans, Hugues Aufray continue de monter sur scène

Cette tentative de cambriolage touche un artiste qui, malgré son âge, poursuit une activité particulièrement soutenue. Né le 18 août 1929, Hugues Aufray a fêté ses 97 ans cet été et n’a toujours pas pris sa retraite.

Il y a quelques semaines, le chanteur confiait encore sa conception très particulière de sa longévité⁠. Face à Marc-Olivier Fogiel, il déclarait : « Je n’ai jamais été à la mode, c’est pour cela que je suis toujours vivant. » Malgré près de 70 ans de carrière, il surprenait également en qualifiant son propre parcours d’« échec », son rêve initial ayant été de devenir peintre et sculpteur.

Hugues Aufray attendu sur scène dès samedi

L’incident ne semble pas, pour l’heure, remettre en cause son agenda professionnel. Hugues Aufray doit poursuivre sa tournée Escapada ! et est attendu samedi 10 octobre au Liberté de Rennes, puis le lendemain à Saint-Brieuc. D’autres concerts sont programmés à Bressuire le 23 octobre et au Havre le 1er novembre.

La tentative de cambriolage de Marly-le-Roi rappelle également que les domiciles de personnalités restent régulièrement ciblés. Cet été, deux individus cagoulés avaient notamment tenté de pénétrer dans la propriété de Lamine Yamal⁠, avant d’être surpris par les agents chargés de la sécurité du domicile.

Pour Hugues Aufray, aucune blessure ni confrontation avec les auteurs n’est rapportée à ce stade. À 97 ans, le chanteur doit donc, sauf changement, retrouver son public dans trois jours.