Bruce Willis: son état de santé se dégrade, il se comporterait «comme un bébé». Ses amis d’Hollywood l’auraient abandonné

L'état de santé de Bruce Willis se détériore, en raison de sa démence fronto-temporale avancée, l'amenant à adopter des comportements infantiles. Ses capacités de communication s'affaiblissent, tandis que des amis d'Hollywood semblent s'éloigner. Malgré cela, l'acteur continue à apprécier certains plaisirs simples du quotidien, comme écouter de la musique.

La santé de Bruce Willis continue de se détériorer. Atteint d’une démence fronto-temporale depuis plusieurs années, l’acteur américain de 71 ans connaît une aggravation de ses troubles cognitifs et de ses difficultés à communiquer. De nouvelles confidences recueillies auprès de son entourage décrivent un homme profondément transformé par la maladie, qui adopterait parfois un comportement comparable à celui d’un très jeune enfant. Retirée de la vie publique, l’ancienne star de Die Hard bénéficie désormais d’une assistance permanente.

« Il ressemble parfois à un bébé qui fixe un objet avec curiosité »

Un proche de Bruce Willis décrit une dégradation importante de ses facultés mentales au cours des derniers mois. « Il a beaucoup décliné mentalement », confie cette personne, qui explique que le comédien semble désormais vivre dans un univers qui lui est propre, sans mesurer pleinement les changements provoqués par sa maladie : « Parfois, il ressemble à un bébé qui fixe un objet avec curiosité, totalement absorbé par ce qu’il regarde. Mais lorsqu’on le voit, il a l’apparence d’un homme d’âge mûr en bonne santé. »

Les difficultés d’élocution de l’acteur se seraient également accentuées. Il éprouverait de plus en plus de mal à trouver ses mots, marquant de longues pauses lorsqu’il tente de s’exprimer. Son tempérament aurait lui aussi changé : autrefois particulièrement énergique, bavard et spontané, Bruce Willis serait devenu beaucoup plus calme.

Ces nouvelles descriptions rejoignent les confidences faites par son épouse Emma Heming sur la dégradation de ses capacités de communication. Elle avait notamment expliqué que son mari conservait une bonne condition physique, mais que ses fonctions cérébrales continuaient de se détériorer.

Bruce Willis ne sait pas qu’il souffre de démence

Autre particularité de son état : Bruce Willis n’aurait pas conscience d’être atteint d’une maladie neurodégénérative. Son épouse l’avait expliqué en janvier dernier, lors d’un entretien au cours duquel elle avait évoqué l’anosognosie, un trouble neurologique empêchant une personne de reconnaître ses propres déficiences.

« Bruce n’a jamais fait le lien. Il n’a jamais compris qu’il avait cette maladie. Et je suis vraiment heureuse qu’il ne le sache pas », avait confié Emma Heming, décrivant cette situation comme « à la fois une bénédiction et une malédiction ».

Cette absence de conscience de la maladie ne signifie pas que Bruce Willis a perdu toute capacité à reconnaître son entourage. Son épouse avait notamment précisé qu’il reconnaissait toujours les membres de sa famille, même si leurs échanges étaient devenus très différents de ceux qu’ils partageaient auparavant.

Des soins permanents qui coûteraient plus de 30 000 dollars par mois

La prise en charge de Bruce Willis nécessite désormais une présence professionnelle jour et nuit. L’acteur réside dans une maison spécialement adaptée, située à proximité du domicile familial, afin de bénéficier d’un environnement calme et de soins continus.

Selon les dernières confidences de son entourage, cette organisation représenterait une dépense supérieure à 30 000 dollars par mois. Une somme considérable, notamment en raison de la présence permanente de personnel spécialisé.

Emma Heming a expliqué à plusieurs reprises avoir pris cette décision pour garantir la sécurité de son mari tout en préservant le quotidien de leurs deux filles, Mabel et Evelyn. L’acteur reste également entouré de ses trois filles aînées, Rumer, Scout et Tallulah, nées de son mariage avec Demi Moore.

Son épouse avait d’ailleurs évoqué les conséquences douloureuses de la maladie sur leurs deux plus jeunes filles, confrontées à la transformation progressive de leur père.

Des amis d’Hollywood qui auraient pris leurs distances

Les nouvelles révélations concernent également les relations sociales de Bruce Willis. D’après un proche, plusieurs personnalités du cinéma qui fréquentaient autrefois régulièrement l’acteur auraient progressivement cessé de lui rendre visite.

« C’est comme ça que fonctionne ce milieu. Quand vous arrêtez de travailler, tous ces amis du show-business vous oublient », affirme cette personne. Des propos qui n’ont toutefois pas été confirmés par les intéressés.

Bruce Willis continuerait néanmoins à apprécier certains plaisirs simples du quotidien. Il aimerait notamment manger une glace, effectuer des promenades en voiture et écouter les chansons de Neil Diamond. La musique resterait une activité particulièrement appréciée de l’acteur.

Une maladie incurable diagnostiquée en 2023

La famille de Bruce Willis avait annoncé en mars 2022 qu’il mettait fin à sa carrière cinématographique après un premier diagnostic d’aphasie, un trouble affectant les capacités de langage. En février 2023, ses proches avaient révélé qu’il souffrait en réalité d’une démence fronto-temporale.

Cette maladie neurodégénérative touche principalement les lobes frontaux et temporaux du cerveau, impliqués notamment dans le langage, le comportement, les émotions et certaines fonctions cognitives. Contrairement à la maladie d’Alzheimer, les troubles de la mémoire ne sont pas nécessairement au premier plan, particulièrement au début de son évolution.

Il n’existe actuellement aucun traitement permettant de guérir cette maladie ou d’en stopper la progression. Son évolution varie toutefois considérablement d’un patient à l’autre.

Face à cette situation, la famille Willis a également pris une décision concernant l’avenir de la recherche médicale. Comme annoncé en décembre dernier, ses proches envisagent de faire don de son cerveau à la science après son décès, afin de permettre aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes de cette pathologie.