Le réalisateur Michael Mann a été accidentellement blessé par balle dans un stand de tir à Los Angeles, suite à un coup de feu involontaire. Bien que l'incident ait suscité des inquiétudes, sa porte-parole a confirmé qu'il s'agissait d'une blessure superficielle et qu'il devrait quitter l'hôpital après avoir reçu des soins.

Le réalisateur américain Michael Mann a été accidentellement blessé par balle dans un stand de tir à Los Angeles. Selon un communiqué transmis par sa porte-parole, une arme à feu s’est déclenchée alors qu’elle se trouvait dans son étui, provoquant une blessure superficielle au cinéaste. Pris en charge à l’hôpital, le réalisateur de « Heat », « Collateral » et « Miami Vice » a reçu des soins et devait être autorisé à quitter l’établissement. Les circonstances précises de l’incident n’ont pas encore été détaillées.

D’après les informations communiquées par son entourage, le coup de feu serait parti de manière accidentelle, sans que l’arme ait été volontairement utilisée. La porte-parole du réalisateur a précisé qu’il s’agissait d’une blessure superficielle et que Michael Mann avait bénéficié d’une prise en charge médicale. Aucune information supplémentaire n’a été donnée sur la personne qui manipulait l’arme, ni sur les circonstances ayant conduit à son déclenchement. Le communiqué se veut toutefois rassurant concernant l’état de santé du cinéaste, âgé de 83 ans.

Un cinéaste mondialement reconnu pour ses films policiers

Figure majeure du cinéma américain, Michael Mann s’est imposé comme l’un des grands spécialistes du thriller et du film policier. Il a notamment réalisé « Le Sixième Sens » en 1986, « Le Dernier des Mohicans » en 1992, « Heat » en 1995 et « Collateral » en 2004. Son cinéma se distingue par son réalisme, son attention aux détails techniques et ses scènes d’action particulièrement travaillées. Dans « Heat », porté par Al Pacino et Robert De Niro, il avait notamment mis en scène une spectaculaire fusillade dans les rues de Los Angeles, devenue une référence du cinéma d’action. Le réalisateur est également connu pour son travail sur la série « Deux flics à Miami », dont il fut l’un des producteurs exécutifs.

Cet accident attire particulièrement l’attention en raison de la place occupée par les armes à feu dans la filmographie de Michael Mann. Le réalisateur est réputé pour son exigence dans la représentation des opérations policières et des affrontements armés, faisant régulièrement appel à des spécialistes pour préparer ses acteurs. L’incident rappelle néanmoins que la manipulation d’une arme comporte des risques, y compris dans un environnement consacré au tir. À ce stade, aucune indication ne permet d’établir une éventuelle défaillance technique ou une erreur humaine. La communication de son entourage laisse entendre que les conséquences médicales devraient rester limitées. Pour Michael Mann, qui demeure une personnalité influente du cinéma hollywoodien, cet épisode devrait donc se conclure par une sortie de l’hôpital après les soins reçus.