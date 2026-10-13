«Tu vas me manquer, mon garçon»: Bryan Cranston dévasté par la mort de RJ Mitte, son «adorable fils» dans Breaking Bad

Bryan Cranston exprime sa douleur après le suicide de RJ Mitte, son ancien partenaire de Breaking Bad, dans un hommage poignant sur Instagram. Il se remémore leur lien spécial et l'engagement de Mitte pour les personnes handicapées, tout en appelant à la sensibilisation sur la prévention du suicide.

Bryan Cranston est inconsolable. Au lendemain de la mort de RJ Mitte, retrouvé sans vie lundi à l’âge de 34 ans, l’acteur américain a publié un hommage bouleversant à celui qui incarnait son fils dans Breaking Bad. Dans un long message diffusé sur Instagram, l’interprète de Walter White a évoqué leur première rencontre, les années passées ensemble sur les plateaux de tournage et leur dernier échange de messages, quelques semaines seulement avant le drame.

« Je suis dans un profond désespoir », a confié Bryan Cranston, âgé de 70 ans, en évoquant celui qu’il considérait comme son « adorable fils » de télévision. Le comédien a également fait part de son incompréhension après l’annonce du suicide de son ancien partenaire, dont la mort a provoqué une immense émotion parmi les admirateurs de Breaking Bad.

« Il était la vedette d’une série à succès, mais restait un enfant »

Bryan Cranston avait rencontré RJ Mitte en 2007, alors que celui-ci n’avait que 14 ans et venait de décrocher le rôle de Walter White Jr. dans la série créée par Vince Gilligan. Le jeune comédien, atteint de paralysie cérébrale, devait incarner le fils de Walter et Skyler White, interprétés respectivement par Bryan Cranston et Anna Gunn.

Dans son hommage, Bryan Cranston se souvient d’un adolescent enthousiaste, déterminé et capable d’affronter les exigences d’un tournage particulièrement intense. Il rappelle que RJ Mitte écoutait généralement les conseils de ses parents de fiction, tout en prenant parfois un malin plaisir à les ignorer, comme n’importe quel adolescent.

L’acteur revient également sur le tournage du pilote, en février 2007. RJ Mitte possédait alors très peu d’expérience, mais ses partenaires ont progressivement assisté à sa transformation en comédien accompli. Au fil des cinq saisons de Breaking Bad, diffusées entre 2008 et 2013, une véritable affection s’est développée entre les deux acteurs.

Un dernier échange de SMS et un déjeuner qui n’aura jamais lieu

Le passage le plus personnel du message de Bryan Cranston concerne les dernières semaines de la vie de RJ Mitte. Les deux comédiens avaient conservé des relations bien après la fin de Breaking Bad et continuaient à communiquer régulièrement.

Bryan Cranston révèle qu’ils avaient échangé des SMS quelques semaines avant la disparition du jeune homme. Ils tentaient de trouver une date pour déjeuner ensemble, sans imaginer que cette rencontre ne se produirait jamais.

L’acteur reconnaît aujourd’hui qu’il ignore si ce déjeuner aurait pu changer quoi que ce soit à l’avenir de son ancien partenaire. Il exprime surtout sa douleur de ne plus pouvoir le retrouver, tout en rappelant combien il avait aimé partager son quotidien pendant le tournage et dans les années qui avaient suivi. C’est avec quelques mots particulièrement émouvants qu’il conclut cet hommage personnel : « Tu vas me manquer, mon fils. »

Bryan Cranston dévasté par le suicide de son ancien partenaire

Dans sa publication, Bryan Cranston évoque explicitement le suicide de RJ Mitte, une information confirmée par le représentant de l’acteur. Il exprime son incompréhension devant cette disparition, d’autant plus douloureuse qu’il avait récemment échangé avec le jeune homme et qu’une rencontre était envisagée.

Aucune information ne permet, à ce stade, d’expliquer les raisons de son geste. Bryan Cranston ne prétend d’ailleurs pas connaître les circonstances personnelles qui ont conduit RJ Mitte à mettre fin à ses jours.

Au-delà de leur relation professionnelle, l’acteur rappelle également l’engagement de RJ Mitte en faveur des personnes handicapées. Atteint de paralysie cérébrale depuis l’enfance, le comédien avait utilisé sa célébrité pour défendre une meilleure représentation du handicap à Hollywood et soutenir plusieurs organisations caritatives.

Bryan Cranston insiste sur les possibilités qui s’offraient encore à son ancien partenaire, tant dans sa carrière d’acteur que dans ses engagements associatifs. Il regrette la disparition d’un homme qui avait réussi à transformer son expérience personnelle en combat pour les autres.

Aaron Paul et Dean Norris également bouleversés

Bryan Cranston n’est pas le seul membre de la distribution de Breaking Bad à avoir exprimé son chagrin. Aaron Paul, qui incarnait Jesse Pinkman, a lui aussi rendu hommage à RJ Mitte, avec lequel il avait partagé plusieurs années de tournage. « RJ, je t’aime, mon ami. Tu vas nous manquer », a-t-il déclaré.

Dean Norris, l’interprète de Hank Schrader, s’est également exprimé après avoir appris la nouvelle. Le comédien a expliqué qu’il avait toujours veillé sur RJ Mitte lorsqu’il était adolescent sur les plateaux de tournage, bien qu’il n’ait pas incarné son père dans la fiction. Il a salué la gentillesse du jeune acteur et adressé ses pensées à sa famille.

La disparition de RJ Mitte touche ainsi plusieurs générations d’acteurs qui avaient accompagné ses débuts et assisté à son évolution professionnelle. Le jeune homme avait seulement 15 ans lorsque Breaking Bad avait commencé sa diffusion et était devenu, au fil des années, l’un des visages emblématiques de la série.

Un dernier message pour ceux qui souffrent

Bryan Cranston a tenu à terminer sa publication par un appel à destination des personnes confrontées à des pensées suicidaires. Il les invite à demander de l’aide et rappelle qu’il existe des professionnels et des dispositifs d’accompagnement capables de les soutenir.

Aux États-Unis, l’acteur a notamment mentionné le 988, numéro national de prévention du suicide. En France, le 3114 permet également de bénéficier gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d’une écoute et d’un accompagnement assurés par des professionnels formés.

Bryan Cranston avait incarné pendant cinq saisons le père de RJ Mitte devant les caméras. Treize ans après la fin de Breaking Bad, c’est cette relation, prolongée bien au-delà des plateaux de tournage, qu’il a choisi de raconter pour rendre un dernier hommage à celui qu’il appelait encore son fils.