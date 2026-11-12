«J’ai eu la sensation que je n’allais pas me réveiller» Fabienne Carat hospitalisée en soins intensifs, son poumon entièrement décollé

Fabienne Carat, hospitalisée en soins intensifs à cause d'un pneumothorax, a partagé son expérience d'angoisse sur Instagram. Les médecins ont placé un drain thoracique pour traiter son poumon affaissé. Malgré une première amélioration, son hospitalisation pourrait durer plusieurs jours, suscitant des conseils de vigilance sur les problèmes respiratoires.

Grosse frayeur pour Fabienne Carat. La comédienne de 47 ans, célèbre pour avoir incarné Samia Nassri dans Plus belle la vie, a été hospitalisée en urgence dans la nuit de mardi à mercredi après avoir éprouvé d’importantes difficultés respiratoires. Les médecins lui ont diagnostiqué un pneumothorax important, provoquant l’affaissement de l’un de ses poumons. Placée en soins intensifs, l’actrice a raconté son hospitalisation sur Instagram et révélé avoir craint de ne jamais se réveiller.

« Je n’arrivais plus à respirer » : une nuit d’angoisse aux urgences

Tout a commencé par des douleurs entre les côtes et dans le dos, accompagnées d’une gêne respiratoire de plus en plus inquiétante. Fabienne Carat a finalement décidé de se rendre aux urgences, sans imaginer la gravité de son état.

« Je suis partie un peu par hasard aux urgences parce que je n’arrivais pas trop à respirer. J’ai eu la sensation que je n’allais pas me réveiller », a-t-elle confié à ses abonnés. Dans une première vidéo enregistrée depuis son lit d’hôpital, la comédienne apparaissait encore souriante, avec une perfusion au bras. Elle ignorait alors ce que les examens allaient révéler.

Le diagnostic est tombé au cours de la nuit : un pneumothorax, caractérisé par une accumulation d’air entre le poumon et la paroi thoracique. Dans son cas, le décollement était particulièrement important.

« J’ai un pneumothorax avec le poumon entièrement décollé. Il est tout petit parce que l’air a pris plein de place », a expliqué l’actrice, précisant que cette compression était responsable de ses difficultés respiratoires et de ses douleurs.

Un drain thoracique posé en urgence pour permettre au poumon de se redéployer

Face à l’importance du pneumothorax, les médecins ont procédé à la pose d’un drain thoracique destiné à évacuer l’air accumulé autour du poumon. Un système d’aspiration a ensuite été utilisé pour favoriser son redéploiement.

Le pneumothorax peut provoquer un affaissement partiel ou complet du poumon. Lorsque la quantité d’air est importante, une intervention médicale est nécessaire pour rétablir son fonctionnement. La cause exacte de celui dont souffre Fabienne Carat n’a pas été précisée.

Après une radiographie de contrôle, la comédienne a annoncé une première amélioration. « Ça a bien aspiré l’air. Ça, c’est positif », s’est-elle réjouie. Sa perfusion a également pu être retirée, mais le drain doit rester en place pendant plusieurs jours.

« Deux, trois jours, une semaine à l’hôpital » : une hospitalisation plus longue que prévu

Malgré ces premières nouvelles encourageantes, Fabienne Carat ne peut pas encore quitter l’établissement. Les médecins lui ont annoncé qu’elle devrait rester en soins intensifs pendant plusieurs jours, une perspective à laquelle elle ne s’attendait absolument pas.

« On pense toujours que tout va bien, mais quand on vous dit : “Ah non, vous allez rester plusieurs jours. Entre deux, trois jours, une semaine à l’hôpital en soins intensifs…” Ça fait un peu bizarre », a-t-elle reconnu.

L’actrice espère désormais que son poumon retrouvera suffisamment rapidement son volume pour permettre le retrait du drain. Sa date de sortie reste toutefois incertaine et dépendra de l’évolution constatée lors des prochains examens.

Fabienne Carat appelle ses abonnés à ne pas négliger les difficultés respiratoires

Marquée par cette hospitalisation inattendue, la comédienne a tenu à sensibiliser ses abonnés aux symptômes qui doivent conduire à consulter rapidement.

« Si vous avez des problèmes pour respirer, n’hésitez pas à aller faire une radio, une échographie et tout, parce que c’est vrai qu’on a tendance à se dépasser et se dire que tout va bien », a-t-elle conseillé.

Connue du grand public pour son rôle de Samia Nassri dans Plus belle la vie, qu’elle a interprété pendant plus de quinze ans, Fabienne Carat a également joué dans Section de recherches. Mère d’une petite fille prénommée Céleste, elle a choisi de partager les différentes étapes de sa prise en charge avec ses abonnés.

Aux dernières nouvelles communiquées par la comédienne, l’aspiration avait permis une amélioration de l’état de son poumon, mais son hospitalisation en soins intensifs devait se poursuivre.