Présidentielle 2027: 22% des Français envisageraient de voter pour Teddy Riner, mais 57% jugent sa candidature négativement

Teddy Riner, champion olympique, annonce sa candidature à la présidentielle de 2027, suscitant des réactions mitigées. Un sondage Ifop révèle que 22% des Français envisageraient de voter pour lui, tandis que 57% jugent négativement son engagement politique, soulignant la divergence entre sa popularité sportive et son soutien électoral potentiel.

À peine son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2027 annoncée, Teddy Riner fait déjà l’objet de deux sondages aux résultats contrastés. Selon une enquête Ifop, 22% des Français interrogés pourraient envisager de voter pour le champion olympique de judo. Mais une autre étude, réalisée par CSA, révèle que 57% des sondés considèrent sa candidature comme une mauvaise chose.

22% des Français pourraient envisager de voter pour Teddy Riner

Teddy Riner peut-il transformer sa popularité sportive en soutien électoral ? Selon un sondage Ifop réalisé pour LCI et Sud Radio, publié mardi, 22% des Français interrogés déclarent qu’ils pourraient envisager de voter pour le judoka lors de l’élection présidentielle de 2027. Dans le détail, 4% répondent qu’ils pourraient « certainement » voter pour lui et 18% « probablement ».

L’enquête a été menée les 9 et 10 novembre auprès de 1 003 personnes représentatives de la population française adulte, au lendemain de l’annonce par Teddy Riner de son intention de briguer l’Élysée.

Attention toutefois à ne pas confondre ce résultat avec une intention de vote au premier tour. Les personnes interrogées devaient simplement indiquer si elles pourraient envisager de voter pour Teddy Riner, sans avoir à choisir entre plusieurs candidats. Les 22% correspondent donc à un potentiel électoral et non à un score prévisible à la présidentielle.

Autre chiffre révélé par cette enquête : 70% des Français interrogés déclarent avoir une bonne opinion du multiple champion olympique. Une popularité qui ne se traduit cependant pas automatiquement par une adhésion à ses ambitions politiques.

57% des Français désapprouvent sa candidature

Un second sondage, réalisé par l’institut CSA pour CNews, Europe 1 et le Journal du dimanche, fait apparaître des réserves importantes concernant l’entrée en politique du champion.

Selon cette étude publiée mardi, 57% des Français interrogés estiment que la candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle est une « mauvaise chose ».

Dans le détail, 56% des hommes et 58% des femmes interrogés portent un jugement négatif sur cette initiative. Les réticences sont particulièrement fortes chez les personnes âgées de plus de 35 ans.

Ces résultats ne contredisent pas nécessairement ceux de l’Ifop. Les deux enquêtes posent des questions différentes : l’une mesure la possibilité d’un vote en faveur du judoka, tandis que l’autre évalue l’accueil réservé à sa décision de se lancer dans la course présidentielle.

Teddy Riner veut rassembler au-delà des clivages politiques

Le champion olympique avait annoncé lundi son intention de participer à l’élection présidentielle de 2027, avec l’ambition affichée de rassembler les Français au-delà des divisions politiques traditionnelles.

Cette annonce place le judoka parmi les personnalités issues du monde du spectacle ou du sport ayant affiché des ambitions présidentielles, à l’image des célébrités qui ont déjà envisagé de conquérir l’Élysée.

Les deux sondages publiés mardi font apparaître une différence entre sa popularité personnelle et l’accueil réservé à ses ambitions présidentielles. Si 70% des personnes interrogées par l’Ifop déclarent avoir une bonne opinion de lui, 57% des sondés de l’enquête CSA jugent négativement sa candidature.

Pour participer officiellement au premier tour de l’élection présidentielle de 2027, Teddy Riner devra notamment réunir les 500 présentations d’élus exigées par la Constitution et la législation électorale.