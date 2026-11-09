Présidentielle 2027 : Le Pen et Mélenchon en tête, Philippe recule et Lisnard atteint 9% dans un nouveau sondage

Le dernier sondage révèle que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dominent les intentions de vote pour la présidentielle de 2027, tandis qu'Édouard Philippe enregistre une baisse significative. La majorité des Français se montrent favorables à une primaire pour sélectionner un candidat commun du centre et de la droite, soulignant les tensions au sein de ces partis.

Le nouveau baromètre présidentiel publié ce lundi 9 novembre par RTL et M6 confirme les difficultés rencontrées par les prétendants du centre et de la droite. Selon l’enquête Toluna Harris Interactive, Marine Le Pen recueille entre 34 et 36% des intentions de vote au premier tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon atteint 18 à 19% selon les configurations. Édouard Philippe, qui refuse toujours de participer à une primaire commune, enregistre une baisse sensible. L’ancien Premier ministre descend à 14% lorsqu’il est testé comme unique candidat du centre, soit deux points de moins que lors de la précédente vague. Dans une autre hypothèse, où David Lisnard et Dominique de Villepin figurent également parmi les candidats, il tombe à 12%.

La présence simultanée de plusieurs personnalités du centre et de la droite modifie sensiblement les résultats. Lorsque Gabriel Attal et Édouard Philippe sont tous deux candidats, le maire du Havre ne recueille plus que 11%, contre 6% pour le président de Renaissance. David Lisnard confirme pour sa part sa progression dans les différentes configurations étudiées. Le président de Nouvelle Énergie atteint jusqu’à 9% des intentions de vote, tandis que Bruno Retailleau se situe entre 7 et 10% selon les hypothèses. Raphaël Glucksmann recueille de son côté entre 11 et 13%, dans un contexte de forte concurrence entre les différentes candidatures de gauche.

Deux tiers des Français interrogés favorables à une primaire

L’enquête contient un autre enseignement important pour la bataille qui oppose Gabriel Attal à Édouard Philippe. Selon Toluna Harris Interactive, 66% des Français interrogés se déclarent favorables à l’organisation d’une primaire destinée à désigner un candidat commun du centre et de la droite. Le soutien à cette méthode atteint même 93% chez les sympathisants Renaissance, 82% chez ceux d’Horizons et 77% parmi les proches des Républicains. Ces résultats interviennent alors que plusieurs responsables politiques réclament un accord rapide sur les modalités d’une consultation. Bruno Retailleau, David Lisnard et Gabriel Attal défendent désormais le principe d’une primaire, tandis qu’Édouard Philippe préfère poursuivre sa campagne sans s’y soumettre.

Réalisée en ligne du 3 au 5 novembre auprès de 2 101 personnes inscrites sur les listes électorales, cette enquête a été conduite avant les manifestations du samedi 7 novembre.