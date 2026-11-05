« Ils se disputent la place de perdants » : Éric Ciotti étrille Retailleau et Lisnard sur la primaire

Éric Ciotti critique vertement Bruno Retailleau et David Lisnard, estimant qu'ils mènent une stratégie vouée à l'échec dans la perspective d'une primaire. Déplorant leur refus d'alliance avec le Rassemblement national, il affirme que seule sa collaboration avec Marine Le Pen permettrait d’apporter une réelle alternance à la droite.

Éric Ciotti n’a pas épargné ses anciens alliés. Invité mercredi 4 novembre sur BFMTV, le président de l’Union des droites pour la République s’en est pris à Bruno Retailleau et David Lisnard, qu’il accuse de mener une stratégie vouée, selon lui, à l’échec. « Ils se disputent la place de perdants », a lancé le maire de Nice, avant d’ajouter que la primaire envisagée par ses deux concurrents reviendrait à déterminer « qui sera le dernier de l’élection ». Une charge contre les responsables de la droite qui refusent l’alliance avec le Rassemblement national, défendue par Éric Ciotti depuis 2024.

L’ancien président des Républicains considère que les personnalités souhaitant incarner une rupture politique ne peuvent avoir participé aux gouvernements précédents. Il vise particulièrement Bruno Retailleau, ancien ministre de l’Intérieur, dont il conteste désormais la crédibilité politique. Éric Ciotti n’épargne pas non plus David Lisnard, avec lequel il siège pourtant au conseil départemental des Alpes-Maritimes dans la même majorité. Pour le dirigeant de l’UDR, les divergences stratégiques qui l’opposent au maire de Cannes dépassent les relations entretenues au niveau local.

Ciotti défend son alliance avec Marine Le Pen

Éric Ciotti continue de présenter son rapprochement avec le Rassemblement national comme la voie à suivre pour la droite. Il estime que les responsables refusant cette alliance demeurent enfermés dans des équilibres politiques anciens et incapables de porter une véritable alternance. En juin 2024, son choix de s’associer à Marine Le Pen et Jordan Bardella avait provoqué une rupture majeure au sein des Républicains. Deux ans plus tard, il revendique toujours cette décision et appelle ses anciens compagnons à rompre avec les stratégies traditionnelles.

Ses attaques interviennent alors que Bruno Retailleau s’est déclaré favorable à une éventuelle primaire au début de 2027, rejoignant sur ce principe David Lisnard et Gabriel Attal. Édouard Philippe continue en revanche de refuser cette perspective. Pour Éric Ciotti, ces discussions ne font que retarder le rapprochement qu’il appelle de ses vœux avec le RN. Ses anciens alliés défendent une autre ligne : construire une offre politique indépendante de Marine Le Pen.