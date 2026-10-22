Présidentielle 2027 : Éric Ciotti somme Retailleau et Lisnard de s’effacer derrière Marine Le Pen

Éric Ciotti exhorte Bruno Retailleau et David Lisnard à abandonner leurs ambitions présidentielles pour soutenir Marine Le Pen, afin de ne pas disperser les voix de la droite. Malgré cette pression, Retailleau et Lisnard défendent leur autonomie politique et s'apprêtent à discuter d'une stratégie commune lors d'un déjeuner à Paris.

Éric Ciotti lance un nouvel appel au rassemblement de la droite derrière Marine Le Pen. Invité d’Europe 1 et de CNEWS ce mercredi 21 octobre, le président de l’Union des droites pour la République a demandé à Bruno Retailleau et David Lisnard de renoncer à leurs ambitions présidentielles pour soutenir la candidate du Rassemblement national. Une offensive politique qui intervient alors que les deux responsables de droite cherchent eux-mêmes à organiser leur stratégie pour 2027, notamment à l’occasion d’un déjeuner prévu à Paris à l’initiative de Robert Ménard.

Pour Éric Ciotti, la multiplication des candidatures à droite risque de disperser inutilement les voix et de fragiliser les chances de victoire de Marine Le Pen. Le député des Alpes-Maritimes estime que les responsables partageant des orientations proches sur la sécurité, l’immigration et l’économie devraient dépasser leurs divergences partisanes pour construire un rassemblement électoral.

Ciotti s’appuie sur les sondages pour mettre la pression

Le président de l’UDR s’appuie notamment sur les résultats du baromètre Ifop-Fiducial réalisé pour Le Figaro, LCI et Sud Radio. Selon les configurations testées, Bruno Retailleau recueillerait entre 5 % et 7,5 % des intentions de vote au premier tour, tandis que David Lisnard atteindrait 7 % dans l’hypothèse où il serait le seul candidat issu de la droite traditionnelle.

Éric Ciotti considère que ces scores démontrent les difficultés des candidatures concurrentes à celle de Marine Le Pen. Il estime que la priorité devrait être de constituer une majorité politique capable de remporter la présidentielle, plutôt que de maintenir plusieurs candidatures susceptibles de se neutraliser.

Mais Bruno Retailleau et David Lisnard défendent jusqu’à présent leur autonomie politique. Le président des Républicains souhaite porter un programme de redressement économique et de fermeté sécuritaire, tandis que le maire de Cannes défend une ligne libérale et réformatrice à travers son mouvement Nouvelle Énergie.

Un déjeuner organisé par Robert Ménard

Selon les informations rapportées par Politico, Bruno Retailleau et David Lisnard devaient se retrouver ce mercredi à Paris autour d’un déjeuner organisé à l’initiative de Robert Ménard. Le maire de Béziers souhaite favoriser un rapprochement entre les deux responsables afin d’éviter une concurrence électorale qui pourrait affaiblir la droite.