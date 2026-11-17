Une rencontre à Paris entre les représentants de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard permet de fixer les modalités d'une primaire à deux tours pour 2027, excluant Édouard Philippe. Bien que des points de convergence aient été trouvés, plusieurs désaccords demeurent, notamment sur la participation d'Éric Zemmour et les conditions de parrainage.

La primaire de la droite et du centre franchit une étape décisive. Réunis mardi 17 novembre à Paris, les représentants de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard se sont entendus sur le principe d’une consultation ouverte destinée à départager les candidats à l’élection présidentielle de 2027. Après plusieurs semaines de déclarations et de pressions publiques, les trois camps ont commencé à définir les modalités concrètes d’un scrutin qui pourrait se dérouler dès janvier. Deux calendriers sont désormais envisagés : un premier tour le 17 janvier suivi d’un second le 24 janvier, ou un scrutin organisé les 24 et 31 janvier. L’objectif affiché est de désigner un candidat commun suffisamment tôt pour lui permettre de mener campagne avant le premier tour de la présidentielle. Une avancée notable, même si David Lisnard et son mouvement Nouvelle Énergie ont tenu à préciser dans la soirée qu’aucun accord définitif n’avait encore été conclu sur l’ensemble du dispositif.

La réunion s’est tenue dans une brasserie parisienne, en présence de neuf représentants des trois équipes de campagne. Les discussions ont permis de dégager plusieurs points de convergence. La primaire serait ouverte largement aux électeurs, moyennant une participation financière modique, avec une préférence pour un montant de deux euros. Le vote se déroulerait principalement par voie électronique, mais des bureaux physiques ou des points d’assistance seraient également prévus dans les départements pour permettre aux électeurs moins familiers des outils numériques de participer. Les candidats devraient obtenir des parrainages d’élus et de parlementaires, selon des seuils restant à déterminer. Plusieurs débats télévisés seraient organisés en amont afin de confronter les programmes. Les équipes souhaitent également rédiger une charte commune définissant les engagements des participants, notamment sur le respect des résultats et le refus d’alliances avec les formations considérées comme extrêmes.

Une chaise laissée vide pour Édouard Philippe, toujours opposé à la primaire

Le grand absent de cette première réunion était Édouard Philippe. Les organisateurs avaient pourtant symboliquement réservé une chaise aux représentants du maire du Havre, dans l’espoir de le convaincre de rejoindre les discussions. Mais le président d’Horizons maintient son refus de participer à une primaire, estimant qu’une telle compétition risquerait d’aggraver les divisions plutôt que de favoriser le rassemblement. Son entourage a une nouvelle fois confirmé qu’il ne comptait pas changer de position. Les trois autres équipes ne souhaitent cependant pas faire de sa présence une condition préalable à l’organisation du scrutin. Bruno Retailleau a déjà indiqué qu’une primaire pouvait se tenir sans lui, tandis que Gabriel Attal continue de plaider pour son intégration. Une place lui sera de nouveau réservée lors de la prochaine réunion, prévue la semaine prochaine.

Plusieurs désaccords importants restent toutefois à régler, notamment sur le périmètre politique de la consultation. Le principe d’un refus d’alliance avec les extrêmes a été défendu lors des discussions, mais son interprétation ne fait pas encore consensus. Le camp de Gabriel Attal refuse notamment la participation d’Éric Zemmour, tandis que l’entourage de David Lisnard ne souhaite pas exclure une personnalité avant d’avoir fixé les conditions d’accès au scrutin. La question des parrainages, celle de la sécurité du vote électronique et les engagements des candidats battus devront également être précisées. Dans un communiqué publié après la réunion, Nouvelle Énergie a d’ailleurs rappelé son attachement à une compétition aussi large et ouverte que possible. Les partisans de la primaire disposent désormais d’une architecture commune et de deux calendriers possibles, mais doivent encore transformer ces convergences en accord formel.