Marine Le Pen reconnaît avoir eu tort de défendre l'interdiction de la double nationalité, affirmant qu'elle a laissé transparaître une suspicion envers les binationaux. Ce mea culpa témoigne d'une évolution de sa position, même si le Rassemblement national maintient des restrictions sur l'accès à la nationalité française et à certaines fonctions sensibles.

Marine Le Pen reconnaît avoir eu tort de défendre pendant plusieurs années l’interdiction de la double nationalité. Dans un extrait de l’émission Brevet présidentiel, diffusé par LCP vendredi 13 novembre, la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2027 revient sur l’une de ses anciennes propositions les plus controversées. Interrogée par Noa, du Sourire politique, sur les décisions qu’elle regrette dans sa carrière, elle répond sans détour : « Oui, j’ai longtemps proposé l’interdiction de la double nationalité. » Avant de reconnaître : « Je pense que j’ai commis une erreur. » Une déclaration remarquée de la part d’une responsable politique qui avait longtemps fait de la nationalité un sujet central de son programme.

Marine Le Pen explique aujourd’hui pourquoi elle considère cette ancienne proposition comme une erreur. « En disant cela, j’ai laissé penser à ceux qui avaient la double nationalité que je nourrissais à leur égard une forme de suspicion dans l’amour ou l’investissement qu’ils pouvaient avoir pour la France », reconnaît-elle. La députée estime désormais qu’il n’existe aucune raison de douter de l’attachement à leur pays des Français possédant également une autre nationalité, souvent héritée de leurs parents. « Je suis revenue sur cette proposition et je pense que j’ai bien fait », ajoute-t-elle. Des propos qui tranchent avec le discours qu’elle tenait notamment en 2014, lorsqu’elle affirmait, à propos des binationaux franco-algériens, qu’il fallait choisir entre être français et algérien.

Une proposition abandonnée dès la présidentielle de 2022

Ce changement de position ne date toutefois pas d’aujourd’hui. Lors de la présidentielle de 2017, Marine Le Pen proposait encore de supprimer la double nationalité pour les ressortissants de pays situés hors de l’Union européenne. La mesure figurait parmi les 144 engagements de son programme. Mais cinq ans plus tard, elle avait disparu de ses propositions pour l’élection de 2022. La candidate avait alors expliqué avoir évolué au contact des Français binationaux, prenant notamment l’exemple de personnes possédant la nationalité marocaine, à laquelle elles ne peuvent pas toujours renoncer juridiquement. Ce revirement avait parfois suscité des incompréhensions dans son propre camp. En juin 2024, Sébastien Chenu avait encore évoqué la suppression de la double nationalité avant de préciser que Marine Le Pen avait renoncé à cette mesure et n’entendait pas y revenir.

En assumant publiquement ce mea culpa à quelques mois de la présidentielle de 2027, Marine Le Pen confirme une évolution de son discours sur l’appartenance nationale. Le Rassemblement national continue de défendre un durcissement important des conditions d’accès à la nationalité française, notamment à travers la remise en cause du droit du sol, mais ne propose plus d’imposer aux Français binationaux de renoncer à leur autre nationalité. Le parti a néanmoins défendu des restrictions concernant l’accès de certains binationaux à des fonctions considérées comme sensibles, une question distincte de la possession de deux passeports.