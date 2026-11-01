Entrevue Présidentielle 2027

« Le programme de Marine Le Pen ruinera le pays » : Bruno Retailleau lance une offensive contre le RN

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« Le programme de Marine Le Pen ruinera le pays » : Bruno Retailleau lance une offensive contre le RN
« Le programme de Marine Le Pen ruinera le pays » : Bruno Retailleau lance une offensive contre le RN

Bruno Retailleau choisit de porter le fer sur le terrain économique. Dans un entretien accordé à Var-Matin, publié ce dimanche 1er novembre, le dirigeant des Républicains s’en prend directement au programme de Marine Le Pen, qu’il accuse de conduire la France à la ruine. Une attaque particulièrement nette à quelques mois de la présidentielle, alors que la droite traditionnelle cherche à se distinguer d’un Rassemblement national qui occupe une place centrale dans le paysage électoral.

La charge intervient à quelques jours des Rencontres de l’avenir de Saint-Raphaël, prévues le 6 novembre. Bruno Retailleau entend faire de ce rendez-vous une étape de son positionnement politique, dans un contexte où les discussions sur une éventuelle primaire de la droite et du centre se multiplient. En ciblant directement Marine Le Pen, il cherche à déplacer la confrontation vers les choix budgétaires et économiques du RN, plutôt que de concentrer ses critiques sur la majorité présidentielle.

La bataille économique s’invite dans la campagne

La question du financement des programmes devrait occuper une place importante dans la présidentielle de 2027. La France doit composer avec une croissance faible, un déficit public élevé et une dette qui continue de susciter les inquiétudes des agences de notation. Dans ce contexte, Bruno Retailleau entend contester la crédibilité des propositions économiques du Rassemblement national, tout en défendant une ligne de droite attachée à la maîtrise des dépenses publiques.

Cette offensive souligne les divergences persistantes entre Les Républicains et le RN, malgré des convergences sur plusieurs questions régaliennes. Elle intervient également alors que David Lisnard, Édouard Philippe et Gabriel Attal cherchent chacun à imposer leur stratégie pour 2027. Pour Bruno Retailleau, la campagne ne se jouera donc pas seulement dans la confrontation avec Emmanuel Macron et ses héritiers politiques, mais aussi dans le débat économique avec Marine Le Pen.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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