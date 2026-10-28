Marc Fesneau critique David Lisnard pour sa double candidature à la présidence de l'AMF et à la présidentielle de 2027, mettant en avant des risques de confusion politique. Il souligne l'importance de la neutralité de l'association, particulièrement lors de la collecte des parrainages, tout en évoquant les discussions sur une éventuelle candidature commune à droite.

Marc Fesneau s’en prend à David Lisnard à six mois de l’élection présidentielle. Invité de la matinale de Public Sénat ce mercredi 28 octobre, le président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale a critiqué la volonté du maire de Cannes de poursuivre sa campagne présidentielle tout en sollicitant un nouveau mandat à la présidence de l’Association des maires de France (AMF). Pour Marc Fesneau, cette double ambition soulève des interrogations sur la neutralité politique de l’association, notamment à l’approche de la période de collecte des parrainages pour l’élection présidentielle de 2027.

David Lisnard préside l’AMF depuis 2021 et souhaite poursuivre son engagement à la tête de cette organisation représentant les communes françaises. Mais sa candidature à l’élection présidentielle modifie, selon Marc Fesneau, les conditions dans lesquelles il peut exercer cette responsabilité. Le député MoDem considère que la présidence d’une association rassemblant des élus de sensibilités politiques différentes nécessite une vigilance particulière sur les risques de confusion entre les intérêts des collectivités et ceux d’une campagne électorale.

Les parrainages présidentiels au cœur des critiques

Marc Fesneau s’inquiète notamment de la période durant laquelle les maires seront sollicités pour accorder leurs parrainages aux candidats à l’Élysée. Il estime que la position institutionnelle de David Lisnard pourrait créer une ambiguïté, même si aucune utilisation irrégulière de l’AMF à des fins électorales n’est établie. Le responsable centriste évoque également les discussions sur un éventuel rapprochement entre le maire de Cannes et Éric Ciotti, sans affirmer qu’un accord aurait été conclu.

Cette attaque intervient alors que David Lisnard poursuit ses discussions avec Bruno Retailleau sur la possibilité d’une candidature commune à droite. Le président de Nouvelle Énergie a également appelé Éric Ciotti à rompre son alliance avec Marine Le Pen, considérant que les orientations économiques de l’UDR sont plus proches des siennes que de celles du Rassemblement national.