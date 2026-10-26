Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Glucksmann accuse LFI de mener une « campagne de harcèlement » contre lui, Bompard dément

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Présidentielle 2027 : Glucksmann accuse LFI de mener une « campagne de harcèlement » contre lui, Bompard dément
Présidentielle 2027 : Glucksmann accuse LFI de mener une « campagne de harcèlement » contre lui, Bompard dément

Nouvelle confrontation à gauche entre Raphaël Glucksmann et La France insoumise. Invité de TF1 ce lundi 26 octobre, le candidat de la gauche sociale-démocrate à l’élection présidentielle de 2027 a accusé le mouvement de Jean-Luc Mélenchon de mener une « campagne de harcèlement » contre lui. Il affirme que ses déplacements sont régulièrement perturbés par des militants insoumis et que cette situation explique notamment son absence des dernières manifestations. Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, lui a répondu sur LCI en contestant fermement ces accusations.

Depuis sa victoire à la primaire sociale-démocrate du 11 octobre, remportée dès le premier tour avec 66,13 % des suffrages, Raphaël Glucksmann cherche à s’imposer comme le candidat d’une gauche distincte de celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais les tensions entre les deux camps ne cessent de s’accentuer. Le président de Place publique estime que certains militants insoumis cherchent à empêcher l’émergence d’une candidature concurrente et dénonce des perturbations répétées lors de ses apparitions publiques. Ces accusations interviennent également après plusieurs incidents survenus à l’occasion de sa victoire à la primaire.

Manuel Bompard rejette les accusations et dénonce une stratégie de confrontation

Interrogé sur LCI, Manuel Bompard a rejeté l’existence d’une campagne organisée de harcèlement contre Raphaël Glucksmann. Le coordinateur de La France insoumise considère que ces accusations sont fausses et reproche au candidat social-démocrate de chercher à entretenir une confrontation politique avec son mouvement. Selon lui, les désaccords entre les deux formations doivent être débattus sur le terrain des propositions plutôt qu’à travers des accusations visant l’organisation militante.

Cet échange démontre les difficultés persistantes de la gauche à définir une stratégie commune pour la présidentielle. Raphaël Glucksmann refuse de s’inscrire dans une alliance électorale avec Jean-Luc Mélenchon, tandis que LFI entend défendre sa propre candidature. Les deux responsables s’opposent notamment sur les alliances, la politique européenne et la stratégie de rassemblement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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