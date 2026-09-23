POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Glucksmann, Attal et Philippe ciblés par des campagnes de désinformation pro-russes

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Présidentielle 2027 : Glucksmann, Attal et Philippe ciblés par des campagnes de désinformation pro-russes
Présidentielle 2027 : Glucksmann, Attal et Philippe ciblés par des campagnes de désinformation pro-russes

Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal et Édouard Philippe ont tous trois été visés ces derniers mois par des campagnes de désinformation attribuées à des réseaux pro-russes. Une enquête diffusée ce mercredi matin par RTL détaille la manière dont de faux contenus ont été fabriqués pour atteindre directement plusieurs candidats ou prétendants à l’élection présidentielle.

Édouard Philippe a notamment été visé par de fausses publications concernant son état de santé. Raphaël Glucksmann a été la cible d’un montage impliquant sa compagne Léa Salamé et Edwy Plenel, tandis que Gabriel Attal a fait l’objet de fausses informations portant notamment sur sa santé et sur sa famille.

Des contenus rapidement détectés

Ces opérations ont été repérées par les services français, notamment Viginum, chargé de surveiller les ingérences numériques étrangères. Les candidats concernés ont été alertés par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Le réseau Storm-1516, régulièrement associé à des opérations de désinformation pro-russes, a notamment été identifié dans certaines de ces campagnes. Raphaël Glucksmann avait affirmé début août avoir été informé d’une opération qu’il attribuait directement au renseignement militaire russe.

La portée réelle de ces faux contenus est toutefois restée limitée : plusieurs d’entre eux ont été repérés et supprimés rapidement et ont enregistré relativement peu de vues. Leur existence préoccupe néanmoins les autorités françaises à l’approche d’une présidentielle où les ingérences étrangères constituent désormais un sujet de sécurité nationale.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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Mis à jour le 24/09/2026

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