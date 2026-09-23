RTL réunit Thomas Legrand et Charles Sapin après leurs départs très commentés de France Inter

RTL organise un débat avec Thomas Legrand et Charles Sapin, récemment partis de France Inter, marquant une opportunité pour attirer l'attention médiatique. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de consolidation de la tranche d’information du soir et illustre les dynamiques concurrentielles entre médias, sans pour autant annoncer un transfert définitif des journalistes.

RTL s’offre un casting particulièrement symbolique. Thomas Legrand et Charles Sapin doivent participer ce mercredi soir à un débat animé par Anne-Sophie Lapix, quelques jours seulement après leurs départs respectifs de France Inter. Les deux journalistes avaient occupé une place très différente sur l’antenne publique, mais leurs situations ont chacune provoqué de fortes discussions autour de la ligne éditoriale de la station. Leur présence commune sur RTL transforme donc un simple débat radiophonique en séquence très observée dans le petit monde des médias.

Le choix est d’autant plus intéressant que RTL cherche à renforcer depuis la rentrée sa grande tranche d’information du soir autour d’Anne-Sophie Lapix. Réunir deux personnalités récemment au cœur des turbulences de France Inter permet à la station privée de bénéficier immédiatement de leur actualité médiatique, sans pour autant annoncer à ce stade leur recrutement durable. C’est une mécanique classique dans les médias : lorsqu’une personnalité quitte une antenne dans un contexte très commenté, la concurrence peut rapidement lui offrir un nouvel espace d’expression.

RTL transforme les difficultés de France Inter en séquence éditoriale

La situation est presque une photographie de la concurrence entre radios généralistes. France Inter traverse une rentrée particulièrement agitée, marquée par plusieurs controverses et changements d’antenne, tandis que RTL tente de consolider sa nouvelle organisation. Faire intervenir Thomas Legrand et Charles Sapin le même soir permet à la station du groupe M6 de récupérer une partie de l’attention suscitée par les affaires internes de sa concurrente. Pour RTL, l’intérêt est double : créer de l’événement autour de son antenne et montrer qu’elle peut accueillir des profils journalistiques issus d’univers éditoriaux différents.

Il serait néanmoins prématuré d’y voir un transfert collectif de France Inter vers RTL. Leur participation est d’abord celle d’invités à un débat et non, à ce stade, l’annonce de nouvelles chroniques régulières. Mais la séquence montre à quel point le marché des voix radiophoniques reste mouvant. Une polémique ou une rupture sur une station peut très rapidement devenir une opportunité pour une autre. En réunissant Thomas Legrand et Charles Sapin quelques jours après leur sortie de France Inter, RTL réussit au minimum un coup éditorial : faire de deux départs très commentés chez son concurrent un rendez-vous susceptible d’attirer l’attention sur sa propre antenne.