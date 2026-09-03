Cauet définitivement débouté face à NRJ. La Cour de cassation rejette son pourvoi, il ne sera pas indemnisé

La Cour de cassation a tranché en faveur de NRJ, rejetant le pourvoi de Sébastien Cauet et sa société Be Aware, mettant ainsi fin à leur conflit judiciaire. Cette décision empêche toute indemnisation pour l’animateur, dont les accusations de violences sexuelles demeurent distinctes et non réglées sur le plan pénal.

C’est la fin du bras de fer judiciaire entre Sébastien Cauet et NRJ sur le terrain commercial. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’animateur et sa société Be Aware contre la station. Cette décision rend définitive la victoire de NRJ et ferme la porte aux demandes d’indemnisation formulées après l’arrêt de leur collaboration.

L’affaire remontait à novembre 2023, lorsque Sébastien Cauet avait été écarté provisoirement de l’antenne après le dépôt de plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles et l’ouverture d’une enquête préliminaire. L’animateur présentait alors chaque jour C’Cauet sur NRJ.

La Cour de cassation donne définitivement raison à NRJ

Après son retrait de l’antenne, la relation entre Cauet et NRJ avait rapidement dégénéré en conflit judiciaire. En février 2024, l’animateur avait engagé une procédure pour contester la rupture du contrat liant sa société de production à la station. Le tribunal de commerce de Paris avait une première fois donné raison à NRJ⁠ le 7 mai 2024. Cauet et Be Aware avaient ensuite fait appel.

Mais le 15 novembre 2024, la cour d’appel de Paris avait à son tour rejeté leurs demandes. Sébastien Cauet, qui réclamait une indemnisation après son éviction, avait donc subi une nouvelle défaite judiciaire face à NRJ⁠. L’animateur et sa société avaient alors décidé de saisir la Cour de cassation. Ce dernier recours vient d’échouer. Le rejet du pourvoi rend désormais définitive la décision de la cour d’appel : Cauet ne percevra aucune indemnisation de NRJ dans ce dossier.

L’avocat de Cauet dénonce une décision qui « fait exploser les contrats » des animateurs

La décision est particulièrement mal accueillie par Frédéric Lamoureux, avocat de Sébastien Cauet et de Be Aware. Il estime que sa portée dépasse largement le seul cas de son client et pourrait avoir des conséquences sur les relations contractuelles entre les radios et leurs animateurs.

L’avocat dénonce ainsi une décision qui, selon lui, « fait exploser les contrats » des animateurs. La Cour de cassation n’a toutefois pas suivi les arguments développés par Cauet et sa société et laisse donc intact l’arrêt rendu en appel.

Ce volet judiciaire est désormais clos. Il est distinct de la procédure pénale concernant les accusations de violences sexuelles visant Sébastien Cauet. L’animateur a été mis en examen en mai 2024, notamment pour viols et agression sexuelle. Il conteste les accusations portées contre lui et bénéficie de la présomption d’innocence.

Un conflit commencé après son éviction de NRJ en novembre 2023

Le 22 novembre 2023, alors que les premières accusations visant l’animateur devenaient publiques, NRJ et Cauet avaient annoncé son retrait provisoire de l’antenne. La suspension avait initialement été présentée comme prise d’un commun accord.

La situation s’était ensuite durcie. Cauet avait notamment affirmé avoir proposé que C’Cauet continue sans lui afin de préserver les emplois de son équipe. Son avocat avait assuré que les discussions avec NRJ n’avaient jamais permis d’aboutir à cette solution. Dans un communiqué diffusé en mai 2024⁠, son conseil déclarait notamment : « Sébastien Cauet a, dès la suspension de l’émission C’CAUET par NRJ le 22 novembre dernier, proposé à NRJ que l’émission puisse se faire temporairement sans sa présence dans l’unique but de protéger son équipe au sein de sa société Be Aware. »

Le conflit avait finalement basculé devant la justice commerciale. Près de trois ans après le début de l’affaire, tous les recours de Cauet sur ce volet sont désormais épuisés.

NRJ avait pourtant tenté de faire revenir Cauet en 2026

La situation a pris un tour étonnant ces derniers mois. Malgré leur longue bataille judiciaire, NRJ aurait tenté de récupérer son ancien animateur pour la rentrée 2026. Cauet a lui-même confirmé avoir reçu une proposition financière importante de son ancienne station, mais avoir refusé de revenir sur NRJ⁠.

Il avait alors justifié son choix par une formule sans ambiguïté : « Il y a un temps pour l’argent et un temps pour la fidélité. » Cauet avait choisi de poursuivre son parcours au sein du groupe Europe 1-Europe 2. Fin août, l’animateur a même renforcé sa présence à l’antenne avec son arrivée quotidienne sur Europe 1⁠, où il occupe désormais la tranche de 15h à 16h.

La page NRJ est donc désormais définitivement tournée sur le plan judiciaire : après le tribunal de commerce puis la cour d’appel, la Cour de cassation vient de fermer l’ultime recours de Sébastien Cauet et de Be Aware.