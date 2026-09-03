Après la démission de Starmer, le chef des Verts Zack Polanski défie le Labour dans son bastion londonien

Zack Polanski, chef des Verts britanniques, se lance dans la course pour l’élection législative partielle à Londres suite à la démission de Keir Starmer. Cette candidature vise à tester la force des écologistes contre un Labour en difficulté, dans un contexte où les enjeux environnementaux et sociaux sont au cœur des débats.

Zack Polanski, chef des Verts britanniques, a annoncé jeudi sa candidature à l’élection législative partielle organisée à Londres après la démission de Keir Starmer de son mandat de député. L’ancien Premier ministre abandonne ainsi un siège jusqu’à présent considéré comme solidement acquis au Parti travailliste.

En entrant personnellement dans la course, Zack Polanski entend transformer ce scrutin local en test national pour le nouveau pouvoir britannique. Sa candidature doit permettre aux écologistes de mesurer leur progression dans une capitale où les questions environnementales, sociales et liées au coût de la vie occupent une place importante dans le débat public.

Un scrutin à haut risque pour le Labour

La circonscription laissée vacante par Keir Starmer était considérée comme un territoire sûr pour le Labour. Une campagne plus disputée que prévu constituerait donc un signal préoccupant pour le parti, déjà contraint de gérer les conséquences politiques du départ de son ancien dirigeant et l’installation du nouveau Premier ministre Andy Burnham.

Même sans victoire, un résultat élevé des Verts pourrait confirmer la fragmentation de l’électorat progressiste britannique. Zack Polanski cherche ainsi à profiter de cette élection partielle très médiatisée pour renforcer la visibilité nationale de son parti et contester au Labour son statut de force dominante à gauche.