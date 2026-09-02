L’Espagne accueille 58,1 millions de touristes en sept mois, un record historique

Entre janvier et juillet, l'Espagne enregistre un nombre record de 58,1 millions de touristes, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses des visiteurs atteignent 82 milliards d'euros, avec une forte dynamique observée en juillet. La Catalogne demeure la destination la plus prisée.

Entre janvier et juillet, l’Espagne a enregistré une hausse de 4,6 % de ses arrivées internationales par rapport à la même période l’an dernier. Les dépenses des visiteurs étrangers ont franchi la barre des 82 milliards d’euros, en progression de 7,8 %.

Les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique espagnol (INE), issus des enquêtes Frontur et Egatur, confirment une dynamique sans fléchissement : 58,1 millions de touristes internationaux ont foulé le sol espagnol sur les sept premiers mois de l’année, contre 55,6 millions à la même période en 2025. Les dépenses cumulées atteignent 82 054 millions d’euros.

Le seul mois de juillet a concentré 11,5 millions d’arrivées, soit 4,6 % de plus qu’un an auparavant. Les visiteurs ont dépensé 18 218 millions d’euros ce mois-là, une progression de 10,9 % qui dépasse nettement la hausse du nombre de touristes.

Le Royaume-Uni reste le premier marché émetteur avec 11,5 millions de visiteurs entre janvier et juillet, devant la France (7,2 millions) et l’Allemagne (6,9 millions). Les arrivées britanniques ont progressé de 4,6 %, celles en provenance de France de 1,2 %, tandis que le flux allemand a légèrement reculé de 0,5 %. C’est l’Italie qui affiche la plus forte dynamique en pourcentage : 3,5 millions de touristes italiens, soit 10,3 % de plus qu’en 2025.

En juillet, les Britanniques ont de nouveau dominé les statistiques mensuelles avec 2,2 millions d’arrivées et 3 038 millions d’euros de dépenses sur le seul territoire espagnol.

Parmi les régions, la Catalogne s’impose comme la destination la plus fréquentée avec 11,94 millions de visiteurs internationaux sur la période, en hausse de 2,9 %. Les Baléares (9,16 millions, +1,8 %) et les Canaries (9,02 millions, -0,6 %) complètent le podium. Madrid et la Communauté valencienne enregistrent les progressions les plus marquées parmi les grandes destinations : respectivement +9,6 % et +8,9 % sur sept mois. En juillet, Madrid a atteint 800 000 touristes internationaux (+11 %) et la Communauté valencienne 1,63 million (+9,5 %).

Sur le plan des comportements de voyage, le séjour de quatre à sept nuits reste le plus fréquent, avec 5,7 millions de touristes concernés, en hausse de 8,7 %. Près de 8,5 millions de visiteurs ont voyagé sans forfait, contre 3,1 millions ayant opté pour une formule packagée. L’hébergement représente la première poste de dépenses (19,8 % du total), suivi de près par les forfaits touristiques (19,3 %) et le transport international (19,2 %).