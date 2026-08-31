James Cleverly veut conquérir la mairie de Londres pour Kemi Badenoch

L’ancien ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur britannique James Cleverly a annoncé sa candidature à la mairie de Londres, promettant une campagne « classiquement conservatrice » et affirmant que sa victoire servirait de tremplin pour que Kemi Badenoch accède au poste de Premier ministre.
James Cleverly a quitté le cabinet fantôme pour briguer la mairie de Londres, une décision qu’il refuse de relier à un quelconque virage à droite opéré par la direction du Parti conservateur sous Kemi Badenoch. L’ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à l’Intérieur assure que son départ n’a rien d’une fuite idéologique.
Face à ses détracteurs, il défend une ligne claire : mener une campagne « classiquement conservatrice » dans la capitale britannique. Une victoire à Londres, selon lui, renforcerait la crédibilité nationale de Badenoch et l’aiderait à conquérir Downing Street.
Cleverly s’en prend à ses adversaires potentiels sans ménagement. Il accuse le maire sortant Sadiq Khan d’avoir « perdu sa passion pour le travail », et cible Andy Burnham, gouverneur du Grand Manchester souvent cité comme possible candidat travailliste, qu’il qualifie de « très anti-Londres ».
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