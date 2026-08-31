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James Cleverly veut conquérir la mairie de Londres pour Kemi Badenoch

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James Cleverly veut conquérir la mairie de Londres pour Kemi Badenoch
James Cleverly veut conquérir la mairie de Londres pour Kemi Badenoch

L’ancien ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur britannique James Cleverly a annoncé sa candidature à la mairie de Londres, promettant une campagne « classiquement conservatrice » et affirmant que sa victoire servirait de tremplin pour que Kemi Badenoch accède au poste de Premier ministre.

James Cleverly a quitté le cabinet fantôme pour briguer la mairie de Londres, une décision qu’il refuse de relier à un quelconque virage à droite opéré par la direction du Parti conservateur sous Kemi Badenoch. L’ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à l’Intérieur assure que son départ n’a rien d’une fuite idéologique.

Face à ses détracteurs, il défend une ligne claire : mener une campagne « classiquement conservatrice » dans la capitale britannique. Une victoire à Londres, selon lui, renforcerait la crédibilité nationale de Badenoch et l’aiderait à conquérir Downing Street.

Cleverly s’en prend à ses adversaires potentiels sans ménagement. Il accuse le maire sortant Sadiq Khan d’avoir « perdu sa passion pour le travail », et cible Andy Burnham, gouverneur du Grand Manchester souvent cité comme possible candidat travailliste, qu’il qualifie de « très anti-Londres ».

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