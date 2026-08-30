Les réserves de gaz européennes au plus bas depuis treize ans avant l’hiver

Les réserves de gaz en Europe sont à leur niveau le plus bas depuis treize ans, atteignant seulement 63 % de capacité fin août, loin des 80 % habituels. Cette situation crée une « panique hivernale » parmi les opérateurs, avec des prévisions de prix volatils fortement influencées par la demande et les conditions climatiques.

À la fin août, les stocks de gaz de l’Union européenne n’étaient remplis qu’à 63 %, un niveau historiquement faible qui inquiète les opérateurs du marché de l’énergie à l’approche de la saison froide.

L’Europe aborde l’automne avec des réserves de gaz au niveau le plus bas enregistré depuis treize ans. Fin août, les stockages de l’UE affichaient un taux de remplissage de 63 %, très loin de la moyenne de 80 % habituellement observée à la même période ces dernières années. Ce chiffre figure parmi les plus faibles jamais mesurés pour cette époque de l’année.

La situation a déclenché ce que des experts qualifient de « panique hivernale » chez les négociants en énergie, qui anticipent une forte volatilité des prix dans les mois à venir. Les tensions sur l’approvisionnement pourraient se traduire par des hausses brutales sur les marchés spot, au moindre épisode de froid prolongé ou de baisse imprévue des livraisons.

Le Royaume-Uni, l’un des plus grands consommateurs de gaz du continent, apparaît particulièrement exposé à ces turbulences tarifaires. Sa dépendance aux importations et la faiblesse relative de ses propres capacités de stockage en font un marché vulnérable si la demande européenne venait à s’emballer cet hiver.