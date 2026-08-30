Netanyahu condamne des violences de colons contre un village palestinien en Cisjordanie

Des colons israéliens attaquent le village palestinien de Qusra, encerclant des habitants et lançant des pierres. Benjamin Netanyahu condamne ces violences, qualifiant les agresseurs d'émeutiers nuisant à la communauté juive. L'incident s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes en Cisjordanie, marqué par une hausse de violence depuis octobre 2023.

Des dizaines de colons israéliens ont attaqué samedi le village palestinien de Qusra, en Cisjordanie occupée, encerclant des habitants dans une maison et leur jetant des pierres. Benjamin Netanyahu a dénoncé des « actes de violence criminels », une prise de position rare de sa part à l’égard des colons.

L’attaque s’est déroulée dans la matinée du 29 août. Selon un habitant, Youssef Abdul Karim Hassan, quelques villageois effectuaient des travaux dans une maison lorsqu’un petit groupe de colons les a approchés. Ces derniers sont revenus peu après avec des dizaines d’autres, ont encerclé les Palestiniens à l’intérieur du bâtiment et leur ont lancé des pierres.

L’armée israélienne a confirmé avoir dépêché des soldats et des policiers aux frontières après avoir reçu des informations signalant « des affrontements violents, notamment des jets de pierres contre des Palestiniens et d’autres civils ». À leur arrivée, les forces ont trouvé « des dizaines d’émeutiers retranchés dans une maison palestinienne alors que des habitants s’y trouvaient ». Des véhicules ont été saisis comme éléments de preuve dans le cadre de l’enquête ouverte par la police. L’armée a également mentionné des « informations faisant état de Palestiniens blessés », sans préciser leur nombre ni leur état.

Benjamin Netanyahu a réagi dans des termes inhabituellement sévères pour un chef de gouvernement israélien s’exprimant sur des actes de colons. Il a fustigé « une poignée d’émeutiers qui enfreignent la loi, causent un grand tort à la communauté juive respectueuse des lois, entravent l’action de Tsahal dans l’accomplissement de ses missions et nuisent à la position d’Israël dans le monde ».

Qusra, localité proche de Naplouse, est sous tension depuis début août, quand un groupe de colons a commencé à bloquer l’accès au village et à assiéger ses habitants, provoquant des condamnations nationales et internationales. Des forces israéliennes sont présentes dans la zone depuis lors.

La Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967. Plus de 500 000 Israéliens y vivent dans des colonies considérées comme illégales par le droit international, aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens. La colonisation s’est accélérée depuis l’entrée de l’extrême droite dans la coalition gouvernementale de Netanyahu fin 2022.

Les violences de colons ont connu une forte hausse depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Elles aboutissent rarement à des poursuites judiciaires. Depuis cette date, soldats et colons ont tué au moins 1 103 Palestiniens, combattants et civils confondus, selon un décompte fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé. Du côté israélien, au moins 48 personnes, civils et membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des attaques palestiniennes ou lors d’opérations militaires israéliennes, selon les chiffres israéliens.