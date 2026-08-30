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Niger : explosions et tirs à Niamey, la junte affirme reprendre le contrôle

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Des explosions et des échanges de tirs ont été entendus dans la nuit à Niamey, notamment aux abords de l’aéroport et du palais présidentiel. La junte au pouvoir assure « reprendre le contrôle » de la situation, dont les causes restent floues.

La capitale nigérienne a été secouée dans la nuit du 29 août par des détonations et des tirs dont l’origine demeure incertaine. Les bruits de combats ont été signalés dans plusieurs secteurs stratégiques de Niamey, autour de l’aéroport et du palais présidentiel, deux sites névralgiques pour le régime militaire dirigé par Abdourahamane Tiani.

Face à cette situation, la junte a pris la parole pour affirmer qu’elle « reprenait le contrôle » sans fournir d’explication précise sur la nature des affrontements ni sur les parties impliquées. Les raisons de ces combats restent pour l’heure floues.

Les casernes ont été placées en état d’alerte maximale. Aucun bilan humain n’a été communiqué dans l’immédiat.

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