Islande : les bureaux de vote ferment après un référendum serré sur l’Union européenne

Les bureaux de vote en Islande ferment après un référendum sur la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne, rassemblant environ 265 000 électeurs. Les résultats, prévus pour dimanche, révèlent un scrutin serré avec des enjeux économiques et politiques, notamment liés à la pêche et à la souveraineté nationale.

Les bureaux de vote ont fermé samedi soir en Islande après un référendum consacré à la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne. Environ 265 000 électeurs étaient appelés à répondre par oui ou par non à cette question, sans que le scrutin ne porte directement sur l’entrée du pays dans l’UE.

Le dépouillement a commencé après la fermeture des bureaux à 22 heures. Aucun sondage à la sortie des urnes n’étant disponible, plusieurs heures pourraient être nécessaires avant de dégager une tendance claire. Les résultats définitifs sont attendus dimanche, certains bulletins devant être acheminés depuis des régions isolées.

La pêche et le coût de la vie au cœur du débat

Les derniers sondages annonçaient un scrutin particulièrement serré. Une enquête Gallup donnait 51,6 % des électeurs opposés à la reprise des discussions, contre 48,4 % favorables. Une précédente étude plaçait toutefois le camp du oui légèrement en tête, confirmant l’incertitude entourant le résultat.

L’Islande avait déposé sa candidature auprès de l’Union européenne en 2009 avant de suspendre les négociations en 2013. Les partisans du rapprochement mettent en avant la stabilité économique et géopolitique, tandis que ses adversaires craignent une perte de souveraineté, notamment dans le secteur stratégique de la pêche. Une victoire du oui ouvrirait seulement de nouvelles négociations, dont l’accord final devrait ensuite être soumis à un second référendum.