Italie : l’ex-ministre ukrainien Mykhailo Fedorov rejoint la Défense comme conseiller à l’innovation

Mykhailo Fedorov rejoint le ministère italien de la Défense comme conseiller à l’innovation militaire, apportant son expérience de l’appareil de défense ukrainien. Son rôle inclura le développement de technologies adaptées aux conflits modernes. Cette nomination survient après son limogeage controversé en Ukraine, où il critique l'instance dirigeante et plaide pour un retour à la démocratie.

Mykhailo Fedorov va mettre son expérience acquise au sein de l’appareil de défense ukrainien au service de l’Italie. L’ancien ministre ukrainien de la Défense a annoncé vendredi avoir accepté une proposition de son homologue italien Guido Crosetto pour devenir son conseiller spécialisé dans l’innovation militaire. Il doit notamment contribuer au développement de technologies adaptées aux nouvelles formes de conflit et accompagner la modernisation du secteur italien de la défense.

Le ministère italien de la Défense a confirmé cette collaboration, présentée comme une occasion de profiter de l’expérience ukrainienne développée depuis le début de l’invasion russe en 2022. Rome s’intéresse en particulier aux systèmes autonomes et aux technologies de défense aérienne. Fedorov, qui a largement encouragé l’utilisation des drones et du numérique dans les forces ukrainiennes, assure parallèlement qu’il continuera à travailler sur des projets destinés à renforcer les capacités militaires de son pays et à attirer des financements internationaux.

Une nouvelle étape après sa rupture avec Zelensky

Cette nomination intervient quelques semaines après le départ mouvementé de Mykhailo Fedorov du gouvernement ukrainien. Limogé en juillet par Volodymyr Zelensky lors d’un remaniement, l’ancien ministre était auparavant entré en conflit avec le commandement militaire. Son éviction avait suscité des manifestations en Ukraine. Depuis son départ, Fedorov a renforcé ses critiques envers le pouvoir, dénonçant notamment la corruption et ce qu’il décrit comme une « culture du mensonge » au sein du pays.

L’ancien ministre a également réclamé le retour à un processus électoral, une position rejetée par Volodymyr Zelensky dans le contexte de la guerre et de la loi martiale, qui empêche actuellement l’organisation d’un scrutin national. Désormais engagé dans une tournée internationale consacrée aux technologies militaires et à la numérisation, Fedorov entend développer de nouveaux partenariats à l’étranger. La présidence ukrainienne n’avait, vendredi soir, pas réagi à l’annonce de sa future collaboration avec le ministère italien de la Défense.