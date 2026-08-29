Crue Népal-Tibet : près de 3 000 disparus et au moins 633 morts

Suite à la crue dévastatrice à la frontière Népal-Tibet, le bilan tragique s'alourdit avec près de 3 000 disparus et au moins 633 morts. Les opérations de recherche se poursuivent, tandis que la reconstruction nécessite entre 4 et 5 milliards de dollars. Des aides internationales, dont celles du Canada et de l'UE, sont mobilisées.

Trois jours après la crue dévastatrice survenue mercredi dans la région himalayenne à la frontière entre le Népal et le Tibet chinois, le bilan humain continue de s’alourdir. Les autorités népalaises ont revu à la hausse samedi le nombre de disparus, portant le total combiné avec la Chine à près de 3 000 personnes toujours recherchées.

Le Népal recense désormais 2 426 disparus sur son territoire, contre 1 924 annoncés précédemment, dont plus de 500 touristes étrangers. La Chine avait de son côté signalé 554 disparus, parmi lesquels 260 ressortissants étrangers. Au total, le nombre de morts s’établit à au moins 633 personnes, selon les bilans combinés des deux pays.

L’autorité népalaise en charge des situations d’urgence a fixé à 626 le nombre de victimes côté népalais, en légère hausse par rapport aux 616 recensés précédemment par la police. Les opérations de recherche se poursuivent dans des conditions difficiles dans cette zone reculée de l’Himalaya.

La reconstruction s’annonce colossale. Le ministre népalais des Finances, Swarnim Wagle, a déclaré à Reuters que le pays aurait besoin de 4 à 5 milliards de dollars pour financer les efforts de remise en état. « Il s’agit seulement d’une estimation. Les pertes et dégâts sont en train d’être évalués », a-t-il précisé.

Plusieurs pays et organisations internationales ont annoncé des aides d’urgence. Le Canada va débloquer 5 millions de dollars canadiens d’aide humanitaire, selon Randeep Sarai, secrétaire d’État au développement. L’Union européenne accordera deux millions d’euros au Népal : la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a promis que ces fonds permettraient d’apporter « une aide vitale aux familles et aux communautés les plus durement touchées ».

La France est également concernée. Le porte-parole adjoint du Quai d’Orsay, Glenn Salic, a confirmé que quatre ressortissants français figurent parmi les disparus. « L’ambassade de France à Katmandou est en lien avec les autorités locales pour tenter de les retrouver. Les équipes du Centre de crise et de soutien sont en contact avec les familles de nos ressortissants », a-t-il indiqué.

La situation reste volatile sur le terrain. La police népalaise a lancé une nouvelle alerte aux inondations après avoir été informée de la rupture d’un lac sur le versant tibétain. « Nous demandons à toutes les équipes de sécurité et de sauvetage et au public de rester en alerte et de se mettre immédiatement en lieu sûr », a-t-elle écrit sur X.