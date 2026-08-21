Un séisme de magnitude 6,7 frappe le sud du Pérou, des dizaines de bâtiments endommagés

Un séisme de magnitude 6,7 touche la région d’Ayacucho au sud du Pérou, entraînant trois blessés légers et des dégâts sur des dizaines de bâtiments, dont des écoles et centres médicaux. La population a réagi rapidement pour se mettre à l’abri, tandis que des répliques sont enregistrées. Les évaluations de dommages se poursuivent.

Un tremblement de terre a secoué jeudi la région d’Ayacucho, dans le sud du Pérou, faisant trois blessés légers et endommageant des dizaines d’infrastructures. L’épicentre se situait dans la province de Parinacochas, à quelque 800 kilomètres de Lima.

Le séisme s’est produit à 13 heures locales (18 heures GMT), jeudi 21 août, à environ 99 kilomètres de profondeur selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), qui lui attribue une magnitude de 6,7. L’Institut géophysique du Pérou a retenu, de son côté, une magnitude plus élevée de 7,2, pour une profondeur estimée à 108 kilomètres. Une réplique de magnitude 4,2 a été enregistrée à 16 h 30 locales.

L’épicentre se trouve dans la province de Parinacochas, département d’Ayacucho. La ville la plus proche, Coracora, compte environ 10 000 habitants. Des images diffusées par des médias locaux montrent des roches qui se sont détachées des collines environnantes sous l’effet des secousses.

Le bilan provisoire fait état de trois blessés légers. Devant le Congrès, le ministre de la Défense Rafael Belaunde a précisé que 22 bâtiments résidentiels, six écoles et 12 centres médicaux avaient subi des dommages, les équipes de gestion des catastrophes poursuivant leur évaluation sur le terrain.

Le maire de Coracora, Yony Odon, interrogé par la chaîne TV Peru, a indiqué que « la population a réagi, est sortie, s’est mise à l’abri », exprimant l’espoir qu’il n’y ait pas de dommages humains supplémentaires. L’Institut national de défense civile a signalé sur X que le séisme « a été ressenti avec une intensité modérée à forte dans plusieurs départements », dont Cuzco, Arequipa, Ica et Apurimac. Des journalistes de l’AFP ont également constaté de légères secousses à Lima.

Cette nouvelle secousse survient dans un contexte régional marqué par une activité sismique intense : des tremblements de terre de magnitude supérieure à 7 ont frappé le Venezuela en juin et la Colombie en août, causant des milliers de morts.