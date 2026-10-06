— Zidane retrouve Aimé Jacquet au Stade de France: «Il est beau!», l’émouvante accolade entre les deux champions du monde 1998

Zinédine Zidane et Aimé Jacquet se retrouvent au Stade de France vingt-huit ans après leur victoire en Coupe du monde 1998. Leur émouvante accolade, entourée de champions de 98, souligne l’importance de Jacquet dans la carrière de Zidane. La soirée se conclut par une victoire des Bleus contre la Belgique (4-1).

Vingt-huit ans après avoir conduit ensemble l’équipe de France au sommet du monde, Zinédine Zidane et Aimé Jacquet se sont retrouvés lundi soir au Stade de France. Après la victoire des Bleus contre la Belgique (4-1), l’actuel sélectionneur a retrouvé celui qui l’avait installé au cœur de l’équipe de France dans les années 1990. Une longue accolade dans les couloirs de l’enceinte de Saint-Denis, entourée de plusieurs champions du monde 1998.

La présence d’Aimé Jacquet avait déjà marqué la soirée. À 84 ans, l’ancien sélectionneur apparaît désormais rarement dans les stades. Installé en tribune derrière Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, il a assisté au quatrième match de Zinédine Zidane à la tête des Bleus et à leur victoire renversante contre la Belgique.

Zidane tombe dans les bras d’Aimé Jacquet

Les retrouvailles ont eu lieu après la rencontre. Dans les couloirs du Stade de France, avant de rejoindre le plateau de TF1 installé au bord du terrain, Zinédine Zidane aperçoit son ancien sélectionneur. Les deux hommes se prennent immédiatement dans les bras.

Une image chargée d’histoire. Aimé Jacquet a dirigé Zidane en équipe de France jusqu’au sacre du 12 juillet 1998. Le meneur de jeu avait inscrit deux buts de la tête en finale contre le Brésil (3-0), offrant aux Bleus leur première Coupe du monde. Vingt-huit ans plus tard, les rôles ont changé : Zidane est désormais installé sur le banc autrefois occupé par Jacquet.

Interrogé après la victoire contre la Belgique, Zidane n’a pas caché son émotion en parlant de celui qu’il surnomme toujours « Mémé ». « Aimé, c’est la bienveillance. J’étais content qu’il soit là. Il est beau ! », a-t-il expliqué. Zidane savait que son ancien sélectionneur sortait désormais peu et tenait à aller personnellement à sa rencontre.

« Mémé, c’était quelqu’un qui aimait ses joueurs »

Zinédine Zidane a également rappelé ce qu’Aimé Jacquet représentait pour les joueurs de la génération 1998. « “Mémé”, c’était quelqu’un qui aimait ses joueurs », a raconté le sélectionneur, évoquant « beaucoup de confiance, de liberté et de bienveillance ».

Aimé Jacquet occupe une place particulière dans la carrière internationale de Zidane. C’est sous ses ordres que le futur numéro 10 des Bleus s’impose durablement en sélection, avant de devenir l’un des hommes essentiels du dispositif français lors du Mondial 1998. Leur rencontre au Stade de France prend une dimension particulière alors que Zidane vient, à son tour, de prendre les commandes de l’équipe nationale.

Le nouveau sélectionneur avait déjà vécu vendredi une soirée hautement symbolique en retrouvant le Stade de France et l’Italie, vingt ans après la finale du Mondial 2006 et son expulsion face aux Italiens.

Blanc, Pirès, Candela et Karembeu également présents

Zidane n’a pas seulement retrouvé son ancien sélectionneur. Plusieurs de ses partenaires de 1998 étaient présents lundi soir : Laurent Blanc, Robert Pirès, Vincent Candela et Christian Karembeu. Le sélectionneur les a également chaleureusement salués après la rencontre.

Ces retrouvailles ont accompagné une soirée réussie pour les Bleus. Menée 1-0 jusqu’à la 77e minute, la France a complètement renversé la Belgique pour finalement s’imposer 4-1. Désiré Doué a égalisé, Rayan Cherki a donné l’avantage aux Français quatre minutes plus tard et Michael Olise a achevé les Belges avec un doublé en fin de rencontre.

La performance d’Olise confirme son importance grandissante dans le dispositif de Zidane. Le sélectionneur avait déjà affiché ses convictions sur le jeu qu’il souhaite mettre en place, allant jusqu’à évoquer récemment les principes de jeu du PSG qu’il apprécie.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’une des images les plus symboliques de la soirée se trouvait pourtant loin de la pelouse : Zinédine Zidane, désormais sélectionneur de l’équipe de France, dans les bras d’Aimé Jacquet, l’homme qui l’avait conduit au titre mondial en 1998.