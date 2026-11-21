Coup dur pour le Bayern Munich : Harry Kane gravement blessé, le Ballon d’Or 2026 absent trois mois

Le Bayern Munich annonce une absence de trois mois pour Harry Kane, gravement blessé à la cheville lors d'un match contre Cologne. Le jeune attaquant avait récemment été sacré Ballon d'Or 2026. Sa blessure complique la préparation du Bayern et de l'équipe d'Angleterre pour les prochains défis sportifs.

Le Bayern Munich vient de perdre son meilleur buteur pour plusieurs mois. Harry Kane, récemment sacré Ballon d’Or 2026, a été victime d’une grave blessure à la cheville gauche vendredi 20 novembre, lors du match de Bundesliga face au FC Cologne (1-1). Les examens médicaux ont confirmé une déchirure ligamentaire. À 33 ans, le capitaine de l’équipe d’Angleterre devrait être éloigné des terrains pendant environ trois mois, avec un retour envisagé au début de l’année 2027.

Un choc à la 15e minute qui provoque une grave blessure

L’incident s’est produit à la 15e minute de jeu, à l’Allianz Arena. Alors qu’il tentait une frappe dans la surface de réparation, Harry Kane a été heurté au pied gauche par le défenseur de Cologne Joël Schmied, venu disputer le ballon.

L’attaquant anglais s’est immédiatement effondré, visiblement très douloureux, en se tenant la cheville. Malgré l’intervention des soigneurs, Kane a tenté de poursuivre la rencontre pendant quelques minutes.

Il a finalement dû renoncer à la 20e minute, quittant la pelouse en boitant, accompagné par le personnel médical du Bayern Munich. Tom Bischof l’a remplacé.

Malgré le contact, l’arbitre Robin Braun n’a pas accordé de penalty. L’assistance vidéo n’a pas non plus estimé nécessaire de sanctionner l’intervention du défenseur de Cologne.

Rupture ligamentaire : Harry Kane absent environ trois mois

Les examens réalisés après la rencontre ont confirmé une déchirure d’un ligament de la syndesmose de la cheville gauche. Cette structure ligamentaire assure notamment la stabilité entre le tibia et le péroné, juste au-dessus de la cheville.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé la durée d’indisponibilité envisagée pour l’international anglais : « Harry sera absent trois mois. »

Dans son communiqué médical, le Bayern Munich a également confirmé que son attaquant serait indisponible pendant plusieurs mois. Si cette estimation se confirme, Harry Kane pourrait retrouver la compétition autour de février 2027. Aucune date précise de reprise n’a toutefois été annoncée, et le club n’a pas indiqué si une intervention chirurgicale serait nécessaire.

Michael Olise également blessé : une soirée noire pour le Bayern

Les mauvaises nouvelles ne se sont pas limitées à Harry Kane. L’international français Michael Olise a lui aussi été touché pendant la première période, après une intervention du milieu de terrain de Cologne Tom Krauß. Le Français a terminé la première mi-temps, mais n’a pas repris après la pause. Il a ensuite été aperçu quittant l’Allianz Arena avec des béquilles. Les examens médicaux ont révélé une contusion à l’avant-pied. Contrairement à Kane, aucune absence prolongée n’a été annoncée pour Olise, qui doit recevoir des soins dans les prochains jours.

Sur le terrain, le Bayern a été tenu en échec par Cologne (1-1). Mikey Moore, prêté par Tottenham, avait ouvert le score pour les visiteurs, avant l’égalisation de Nathaniel Brown. La rencontre marquait également le retour de Vincent Kompany sur le banc bavarois après plusieurs semaines d’absence pour raisons de santé.

Le Bayern privé de son Ballon d’Or pour les prochaines échéances européennes

Cette blessure intervient moins d’un mois après le sacre de Harry Kane au Ballon d’Or 2026, devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, le 26 octobre dernier à Londres.

L’Anglais avait remporté cette distinction après une saison 2025-2026 exceptionnelle, conclue avec 73 buts inscrits en 65 rencontres, toutes compétitions confondues, avec le Bayern Munich et l’équipe nationale.

Il avait également largement contribué au parcours européen du Bayern, notamment lors de la victoire des Bavarois sur le terrain du Real Madrid en Ligue des champions.

Depuis le début de la saison 2026-2027, Kane totalise déjà 10 buts et 10 passes décisives en 16 rencontres officielles avec le Bayern.

Son absence constitue un nouveau problème pour Vincent Kompany, déjà privé de plusieurs joueurs importants, notamment Serge Gnabry, Alphonso Davies et Ismael Saibari.

Le Bayern doit notamment se déplacer à Lille le mercredi 25 novembre, en Ligue des champions, avant de poursuivre son calendrier en Bundesliga.

Une inquiétude également pour l’équipe d’Angleterre

La blessure de Harry Kane concerne aussi la sélection anglaise. Le capitaine des Three Lions, récemment devenu le joueur le plus capé de l’histoire de son équipe nationale, pourrait manquer les prochains mois de préparation.

L’Angleterre doit notamment affronter la Norvège en quarts de finale de la Ligue des nations, au mois de mars 2027.

Une indisponibilité de trois mois permettrait théoriquement à Kane de revenir avant cette double confrontation, mais sa présence dépendra de l’évolution de sa blessure et de sa récupération.

Pour le Ballon d’Or 2026, l’année se termine donc prématurément, moins de quatre semaines après avoir remporté la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial.