— Ligue des champions – Le Bayern Munich s’impose sur le terrain du Real Madrid (1-2). Mbappé entretient l’espoir

Le Bayern Munich s’est imposé 2-1 ce mardi au Santiago-Bernabéu en quart de finale aller de la Ligue des champions. Luis Díaz a ouvert le score à la 41e minute, Harry Kane â doublé la mise dès la reprise, et Kylian Mbappé â relancé le Real à la 74e. Le match retour est programmé le 15 avril à Munich.

Un Bayern qui prend le contrôle

Le Bayern entre dans la rencontre avec autorité et impose immédiatement son rythme. Le pressing bavarois gêne les sorties de balle madrilènes, les récupérations hautes se multiplient et le Real recule trop souvent. Le club allemand maîtrise son sujet, joue juste et se procure les meilleures situations, pendant que le Real cherche surtout à survivre par éclairs.

Luis Díaz récompense la domination bavaroise

L’ouverture du score arrive à la 41e minute et résume parfaitement la première période. Serge Gnabry combine avec Harry Kane, qui glisse un ballon dans la course de Luis Díaz. Le Colombien conclut en une touche face à Andriy Lunin. Le mouvement est rapide, propre et tranchant. Les Allemands mènent logiquement à la pause 1-0.

Kane assomme le Bernabéu au retour des vestiaires

Le tournant du match intervient dès la reprise. Vingt secondes après le coup d’envoi de la seconde période, le Real perd encore le ballon et le Bayern frappe immédiatement. Aleksandar Pavlović récupère, Michael Olise avance puis sert Harry Kane, qui enroule sa frappe dans le coin droit. Lunin touche le ballon, sans pouvoir l’empêcher d’entrer. En quelques secondes, le Bayern passe de la maîtrise à la vraie démonstration et prend deux buts d’avance au Bernabéu.

Le Real se réveille, Neuer résiste, Mbappé relance le suspense

Le Real ne disparaît pourtant pas du match. Vinícius manque une énorme occasion à l’heure de jeu, puis Manuel Neuer réalise une parade décisive devant Mbappé. Sous la pression, le Bayern recule un peu et Madrid pousse enfin avec plus de continuité. À la 74e minute, Trent Alexander-Arnold combine côté droit et adresse un ballon vers le second poteau ; Mbappé conclut et réduit l’écart. Le Bernabéu retrouve alors de la voix et la fin de rencontre devient beaucoup plus ouverte.

Le Bayern prend une option

Le Bayern repart avec un succès 2-1 et une vraie option sur la qualification. Mais le but de Mbappé laisse le Real en vie avant le retour en Allemagne. Sur le contenu, les Bavarois marquent les esprits par leur intensité, leur précision et leur agressivité à la récupération. Sur le scénario, le Real conserve une marge d’espoir pour promettre une deuxième manche sous très haute tension le 15 avril à Munich.

À noter que dans l’autre rencontre de la soirée, Arsenal s’est imposé 0-1 sur la pelouse du Sporting Portugal, au terme d’un match soporifique. La qualification semble presque acquise pour les Gunners…