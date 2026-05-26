La cheffe de l’opposition biélorusse se rend à Kiev sur fond de craintes d’escalade

La dirigeante de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, s’est rendue lundi à Kiev pour sa première « visite de travail » en Ukraine, alors que les autorités ukrainiennes multiplient les avertissements concernant une implication plus importante du Bélarus dans la guerre menée par la Russie.

La visite intervient au lendemain de l’une des frappes russes les plus violentes contre Kiev depuis le début du conflit, qui a fait plusieurs morts et causé d’importants dégâts dans la capitale ukrainienne.

Après une rencontre avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha, Tsikhanouskaya a affirmé qu’« une Biélorussie démocratique » était essentielle pour garantir la stabilité régionale.

L’opposante au président biélorusse Alexandre Loukachenko a également exprimé son inquiétude face au durcissement du discours officiel à Minsk.

« Le discours de Loukachenko change : nous nous préparons à la guerre, bien sûr nous voulons la paix, mais nous nous préparons à la guerre », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment averti que Moscou pourrait chercher à entraîner davantage le Bélarus dans le conflit. Kiev a annoncé vouloir renforcer ses défenses dans le nord du pays face à la possibilité d’une nouvelle offensive russe depuis le territoire biélorusse.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, le Bélarus, allié proche du Kremlin, a déjà permis à la Russie d’utiliser son territoire pour des opérations militaires contre l’Ukraine, sans toutefois engager officiellement ses propres forces dans les combats.

La semaine dernière, Alexandre Loukachenko a nié toute intention d’entrer directement en guerre, tout en affirmant que le Bélarus combattrait aux côtés de la Russie en cas d’attaque contre son territoire.

Kiev a averti qu’elle répondrait à toute « provocation » ou intervention militaire venant du Bélarus.