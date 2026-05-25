Huit morts dans de nouvelles frappes de missiles et de drones entre la Russie et l’Ukraine

Au moins huit personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures dans une nouvelle vague d’attaques de missiles et de drones entre la Russie et l’Ukraine, ont annoncé lundi les autorités des deux pays, alors que les combats continuent de s’intensifier malgré les efforts diplomatiques américains.

Les autorités russes ont indiqué que des infrastructures énergétiques avaient été endommagées dans la région frontalière de Belgorod, où une attaque de missiles et de drones a provoqué des coupures d’électricité et d’eau. Un homme a été tué et une autre personne blessée, selon les responsables locaux.

Dans la ville de Horlivka, située dans l’est de l’Ukraine sous contrôle russe, quatre personnes, dont deux adolescents, ont perdu la vie, a déclaré le maire Ivan Prikhodko sur Telegram. Moscou accuse l’armée ukrainienne d’être responsable de ces frappes.

Ces attaques surviennent après l’un des bombardements russes les plus massifs contre Kiev depuis le début de la guerre il y a plus de quatre ans. La Russie avait promis des représailles après ce qu’elle a présenté comme une attaque délibérée de drones ukrainiens contre une résidence étudiante dans la région de Louhansk occupée.

L’armée ukrainienne a rejeté ces accusations, affirmant avoir visé une unité russe spécialisée dans les opérations de drones.

En Ukraine, les autorités de la région méridionale de Kherson ont annoncé que deux personnes avaient été tuées et seize autres blessées lors de bombardements russes, de frappes de missiles et d’attaques de drones menées au cours des dernières 24 heures.

Les combats ont également touché la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, où des victimes et des dégâts matériels ont été signalés par les autorités locales.

Face à l’intensification des attaques, Kiev a annoncé vouloir renforcer ses défenses dans les régions du nord du pays. Les tentatives de médiation menées par les États-Unis n’ont jusqu’à présent pas permis d’obtenir de cessez-le-feu durable entre les deux camps.