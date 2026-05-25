Trump conditionne tout accord avec l’Iran aux accords d’Abraham

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi vouloir lier tout futur accord avec l’Iran à une extension des accords d’Abraham, demandant à plusieurs pays musulmans de normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre d’un vaste réalignement diplomatique au Moyen-Orient.

Selon Reuters, Trump a déclaré avoir sollicité l’Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l’Égypte et la Jordanie afin qu’ils rejoignent les accords d’Abraham, conclus en 2020 sous son premier mandat entre Israël et plusieurs États arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Cette initiative intervient alors que Washington poursuit des négociations indirectes avec Téhéran pour tenter de mettre fin à la guerre qui dure depuis près de trois mois entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

D’après plusieurs sources diplomatiques, l’administration américaine chercherait à obtenir un accord régional plus large combinant désescalade militaire, garanties sur le programme nucléaire iranien et normalisation progressive entre Israël et plusieurs puissances musulmanes.

Le Pakistan a rapidement rejeté cette proposition, tandis qu’Israël et les autres pays mentionnés n’ont pas réagi officiellement dans l’immédiat.

La guerre à Gaza reste un obstacle majeur à toute normalisation régionale. De nombreux pays musulmans conditionnent toute avancée diplomatique avec Israël à une solution concernant les Palestiniens et à l’arrêt des opérations militaires israéliennes dans l’enclave.

Un analyste cité par Reuters a estimé que Donald Trump « échange un fantasme contre un autre », jugeant peu probable qu’un accord sur l’Iran puisse déboucher rapidement sur une vague de reconnaissances diplomatiques d’Israël dans le contexte actuel.

Les accords d’Abraham avaient permis en 2020 la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes sous médiation américaine, dans le cadre d’une stratégie régionale visant notamment à isoler l’Iran.