Zelensky déplore l’absence de progrès avec Washington sur la défense antimissile

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que les discussions avec les États-Unis sur l’augmentation de la production de systèmes de défense antimissile avaient peu avancé ces derniers mois, alors que l’Ukraine fait face à une intensification des frappes russes.

« Malheureusement, aucun progrès n’a été réalisé depuis longtemps avec les États-Unis concernant l’expansion de la production de missiles antibalistiques », a affirmé Zelensky dans une déclaration relayée par Reuters.

Le dirigeant ukrainien a indiqué que Kiev travaillait désormais plus étroitement avec ses partenaires européens afin d’accélérer la production de systèmes de défense antimissile directement sur le continent.

« Nous essayons d’accélérer ce travail en Europe, la production de nos propres systèmes antibalistiques sur le continent en quantités suffisantes », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après une série de frappes russes massives contre Kiev et plusieurs régions ukrainiennes, parmi les plus importantes depuis le début du conflit. Les autorités ukrainiennes réclament depuis des mois davantage de systèmes capables d’intercepter missiles balistiques et drones russes.

L’Ukraine dépend largement de l’aide militaire occidentale pour protéger ses villes et ses infrastructures critiques. Toutefois, les difficultés de production et les débats politiques aux États-Unis ralentissent certains programmes de soutien militaire.

Kiev cherche désormais à renforcer sa coopération industrielle avec plusieurs pays européens afin de développer une capacité de production plus autonome face à la durée du conflit avec la Russie.