Lula entame une radiothérapie après un diagnostic précoce de cancer de la peau

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a commencé un traitement préventif de radiothérapie après avoir reçu un diagnostic de cancer de la peau à un stade précoce, ont annoncé lundi ses médecins et la présidence brésilienne.

Âgé de 80 ans, Lula avait subi le 24 avril l’ablation d’une lésion basocellulaire. Les médecins de l’hôpital Sirio-Libanes ont indiqué dans un communiqué qu’il avait été décidé de procéder à « un traitement complémentaire par radiothérapie superficielle préventive du cuir chevelu ».

Selon l’équipe médicale, le chef de l’État pourra poursuivre normalement ses activités quotidiennes pendant son traitement.

Un porte-parole de la présidence a précisé que la lésion, qualifiée de « petite », avait été diagnostiquée comme un cancer à un stade précoce. Lula doit suivre quinze séances de radiothérapie afin de prévenir l’apparition de nouvelles lésions.

Le président brésilien, qui envisage de briguer un quatrième mandat non consécutif lors de l’élection présidentielle d’octobre, reste actuellement en tête de plusieurs sondages face au candidat de droite Flavio Bolsonaro dans l’hypothèse d’un second tour.

Ces dernières années, Lula a connu plusieurs problèmes de santé. En 2024, il avait subi des interventions chirurgicales d’urgence pour traiter et prévenir une hémorragie cérébrale. Il avait également été soigné pour un cancer de la gorge en 2011.